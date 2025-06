ETV Bharat / state

عاشق نے گرل فرینڈ کی جلتی چتا پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، ایسی پٹائی ہوئی کہ نانی یاد آگئی - MAN JUMP ON THE PYRE OF GIRLFRIEND

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 10, 2025 at 10:22 AM IST 3 Min Read

ناگپور: مہاراشٹر کے ناگپور سے ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ یہاں ایک نشے میں دھت عاشق نے اپنی گرل فرینڈ کی چتا پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ پیر کی شام نیو کمپتی تھانے کے کنہان ندی کے شانتی گھاٹ پر پیش آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چتا پر چھلانگ لگانے والے شخص کو موقع پر موجود لوگوں نے بری طرح پیٹا۔ معلومات کے مطابق 19 سالہ گرل فرینڈ عاشق کے ساتھ تعلقات کو لے کر کافی افسردہ تھی اور اسی وجہ سے اس نے اپنی جان دے دی۔ جیسے ہی اس کے عاشق کو یہ خبر ملی، وہ شانتی گھاٹ پہنچ گیا اور چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ متاثرہ کے خاندان کے لوگوں نے اسے پکڑ کر بری طرح پیٹ دیا۔ اسی دوران یہ نوجوان مار پیٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، جسے پھر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس بارے میں پولیس کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ نیو کمپتی تھانہ پولیس نے اس معاملے میں بتایا کہ یہ واقعہ شام 4 بجے کے قریب پیش آیا۔ جہاں نشے میں دھت ایک 27 سالہ نوجوان شانتی گھاٹ آیا اور اپنی گرل فرینڈ کی جلتی ہوئی چتا پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ تاہم وہاں موجود لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور پھر اس کی زبردست پٹائی کی۔ جس کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر معلومات حاصل کیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ محبت میں تنازعہ کے باعث گرل فرینڈ نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ساتھ ہی زخمی نوجوان کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد ہی پولیس اس کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ وہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ پہلے اس نوجوان کو بہت سمجھایا گیا لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھا جس کے بعد مشتعل لوگوں نے اس کی پٹائی کی۔ ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔