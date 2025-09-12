پٹنہ میں محبت کا بھیانک انجام، ریلوے ٹریک پر پھینکی گئی لاش برآمد، غیرت کے نام پر قتل کا شبہ
پٹنہ میں محبت کرنے والے جوڑے کو قتل کرکے لاشیں ریلوے ٹریک پر پھینک دی گئیں۔
پٹنہ: دارالحکومت پٹنہ کے دھنروا تھانہ علاقے سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک عاشق جوڑے کو قتل کرکے ان کی لاشیں ریلوے ٹریک پر پھینک دی گئیں۔ یہ معاملہ جمعہ کو اس وقت سامنے آیا جب پٹنہ گیا ریلوے لائن پر پوٹاہی اور نیما ہالٹ کے درمیان چندن نگر کے قریب ایک نوجوان اور لڑکی کی لاشیں برآمد ہوئیں۔
عاشق جوڑے کا قتل: معلومات کے مطابق مقتولین کی شناخت ہو گئی ہے۔ دونوں دھنروا تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ دونوں میں محبت تھی اور وہ 6 ستمبر کو گھر سے فرار ہو گئے تھے۔اس سلسلے میں 7 ستمبر کو لڑکی کے گھر والوں نے دھنروا تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی تھی۔
دونوں کی لاشیں ریلوے ٹریک سے ملی تھیں: جمعہ کو مقامی لوگوں نے دونوں لاشیں ریلوے ٹریک پر دیکھ کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ کیواڈا او پی اور دھنروا پولیس اسٹیشن نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کردی۔ لاشوں کی حالت اور جائے وقوعہ کی صورتحال کو دیکھ کر پولیس اسے عام حادثہ ماننے کو تیار نہیں۔
غیرت کے نام پر قتل کا خوف: واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سب ڈویژنل پولیس آفیسر-2 کنہیا کمار خود موقع پر پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ معاملہ محبت کا ہے اور غیرت کے نام پر قتل کا امکان ہے۔ گھر والوں سے پوچھ گچھ اور موبائل کال کی تفصیلات کی بنیاد پر تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
پولس کر رہی ہے پوچھ گچھ: پولس فی الحال دونوں خاندانوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور واقعہ کے تمام پہلوؤں کی گہرائی سے چھان بین کی جا رہی ہے۔ کیوڑا پولیس اسٹیشن اور دھنروا پولیس اسٹیشن کی مشترکہ ٹیم اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی متوفی کے لواحقین غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انصاف کی اپیل کر رہے ہیں۔
سب ڈویزنل پولیس افسر کنہیا کمار کا کہنا ہے کہ تفتیش کے بعد جلد ہی پورا معاملہ سامنے آجائے گا۔ فی الحال لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور رپورٹ کا انتظار ہے، لاشوں کی حالت دیکھ کر پہلی نظر میں معاملہ قتل کا لگتا ہے۔" -
لاشیں ملنے سے گاؤں میں سنسنی: اس واقعہ کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ گاؤں والوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے اور لوگ اس واقعہ کو لے کر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ دونوں کو محبت کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا اور لاشوں کو پٹریوں پر پھینک دیا گیا تھا تاکہ یہ ایک حادثہ معلوم ہو۔