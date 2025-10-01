زندگی دوبارہ پٹری پر آ گئی ہے، جیل سے رہائی کے بعد ایس پی لیڈر عرفان سولنکی کا بیان
سولنکی نے کہا جس طرح میں اس کیس سے فتح یاب ہوا ہوں، اسی طرح میں ای ڈی کیس میں بھی بری ہو جاؤں گا۔
Published : October 1, 2025 at 7:39 PM IST
کانپور (اتر پردیش): سماج وادی پارٹی کے سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی تقریباً تین سال جیل میں گزارنے کے بعد رہا ہوئے ہیں، اس دوران انہوں نے کہا کہ زندگی دوبارہ پٹری پر آ گئی ہے۔ جیل میں قید تنہائی کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ میں اور میری تنہائی اکثر ان باتوں پر بات کرتے تھے۔
سولنکی، جنہیں 34 ماہ کی حراست کے بعد منگل کو مہاراج گنج ڈسٹرکٹ جیل سے رہا کیا گیا تھا، بدھ کی صبح ان کی کانپور رہائش گاہ پر ہیرو کے استقبال کے لیے پہنچے۔ ان کے سینکڑوں حامیوں نے ان کے استقبال کے لیے جمع ہو کر پٹاخے پھوڑے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔
سولنکی نے 1,000 دن سے زیادہ جیل میں گزارنے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنی اہلیہ نسیم سولنکی کی حالیہ ضمنی انتخابات میں سیساماؤ اسمبلی سیٹ پر جیتنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی جدوجہد اور ایمان ہے جس نے ان کی اہلیہ کو ایم ایل اے بنایا ہے۔
سولنکی نے کہا، "خدا نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ مجھے آزماتا ہے، لیکن وہ مجھے فتح بھی دیتا ہے۔"سابق ایم ایل اے نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کے خلاف مقدمات مکمل طور پر جھوٹے ہیں اور انہیں قانونی عمل پر پورا بھروسہ ہے۔
سولنکی نے کہا، "جس طرح میں اس کیس سے فتح یاب ہوا ہوں، اسی طرح میں ای ڈی کیس میں بھی بری ہو جاؤں گا۔ مجھے عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے۔" 3 بجے تک پہنچنے کے باوجود، ایک بڑا ہجوم ان کے گھر کے باہر قطار میں کھڑا تھا۔ اس پر، انہوں نے کہا، "اس قسم کی محبت آسانی سے نہیں ملتی، اسے کمانے کے لیے کسی نے زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔" انہوں نے مبینہ "سرکاری دباؤ" کے باوجود ثابت قدم رہنے کے لیے کانپور کے ووٹروں کے ملے جلے کلچر کی تعریف کی۔
سولنکی نے کہا، "ہندوؤں اور مسلمانوں نے اسے اپنے انتخاب کے طور پر دیکھا۔ لوگوں نے اس طرح ووٹ دیا جیسے وہ خود الیکشن لڑ رہے ہوں۔ اسی وجہ سے یہ سیٹ میرے خاندان کے پاس رہی۔" انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے پارٹی صدر اکھلیش یادو سے بات کی ہے جو اس وقت بیرون ملک ہیں۔
سولنکی نے کہا کہ جب وہ واپس آئے گا تو میں ان سے ملوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس پی لیڈر ڈمپل یادو، شیو پال یادو، اور دیگر سینئر لیڈران نے ان کی اہلیہ کے لیے سرگرمی سے مہم چلائی۔
انہوں نے کہا، "وقت طاقتور ہے، میرا وقت بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ آج عمر انصاری جیل سے باہر ہیں اور میں بھی۔ اس بار ہم دسہرہ اور دیوالی گھر پر منائیں گے۔"
ایک اور سینئر ایس پی لیڈر اعظم خان کو حال ہی میں سیتا پور جیل سے تقریباً دو سال جیل میں گزارنے کے بعد ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔
قابل ذکر ہے کہ 25 ستمبر کو ہائی کورٹ نے سولنکی کو گینگسٹرس ایکٹ کیس میں ضمانت دی تھی۔ کانپور کے سیسماؤ سے سابق ایم ایل اے کل 10 کیسوں میں ملزم ہیں۔ سولنکی 2 دسمبر 2022 سے جیل میں ہیں۔