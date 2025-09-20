ETV Bharat / state

لکھیم پور میں ماں کے ساتھ زیادتی کرنے والے بیٹے کو عمر قید کی سزا، فاسٹ ٹریک عدالت نے پانچ سال بعد سنایا فیصلہ

28 اکتوبر 2020 کو ملزم کے بھتیجے نے محمدی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ کیس میں نو گواہ پیش ہوئے۔

life imprisonment to son who raped mother in lakhimpur uttar pradesh Urdu News
مقدمہ ملزم کے بھانجے نے درج کرایا (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 11:52 PM IST

لکھیم پور، اترپردیش: عدالت نے ماں سے زیادتی کے مجرم بیٹے کو عمر قید اور 20 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی۔ ہفتہ کو فاسٹ ٹریک عدالت نے ڈی این اے اور ایف ایس ایل رپورٹس کی بنیاد پر ملزم کو مجرم قرار دیا۔

کیس 2020 کا ہے

پورا معاملہ محمدی تھانہ علاقہ کا ہے۔ 28 اکتوبر 2020 کو ملزم کے بھتیجے نے محمدی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد فاسٹ ٹریک عدالت میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔

نو گواہ پیش ہوئے

اے جی ڈی سی سندیپ مشرا نے بتایا کہ کل نو گواہ ہفتہ کو فاسٹ ٹریک کورٹ میں جج بھولے رام کے سامنے پیش ہوئے۔ ان میں سے چار عینی شاہد تھے جب کہ پانچ رسمی گواہ تھے۔ عدالت میں ڈی این اے اور ایف ایس ایل ٹیسٹ کی رپورٹس اہم ثبوت کے طور پر پیش کی گئیں۔

20 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا

عدالت نے رپورٹ کو حتمی قرار دیتے ہوئے ملزم کو سزا سنادی۔ طویل سماعت کے بعد ہفتہ کو عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ اس پر 20 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔

جرم کا ارتکاب معاشرے پر برا اثر ڈالتا ہے

اے جی ڈی سی سندیپ مشرا نے کہا کہ اس جرم کو سماج مخالف سمجھا جاتا ہے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کے خلاف اس طرح کے جرم کا ارتکاب معاشرے پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اس سخت عدالتی فیصلے کا اثر معاشرے اور مجرموں پر پڑے گا۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

