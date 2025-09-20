لکھیم پور میں ماں کے ساتھ زیادتی کرنے والے بیٹے کو عمر قید کی سزا، فاسٹ ٹریک عدالت نے پانچ سال بعد سنایا فیصلہ
28 اکتوبر 2020 کو ملزم کے بھتیجے نے محمدی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ کیس میں نو گواہ پیش ہوئے۔
Published : September 20, 2025 at 11:52 PM IST
لکھیم پور، اترپردیش: عدالت نے ماں سے زیادتی کے مجرم بیٹے کو عمر قید اور 20 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی۔ ہفتہ کو فاسٹ ٹریک عدالت نے ڈی این اے اور ایف ایس ایل رپورٹس کی بنیاد پر ملزم کو مجرم قرار دیا۔
کیس 2020 کا ہے
پورا معاملہ محمدی تھانہ علاقہ کا ہے۔ 28 اکتوبر 2020 کو ملزم کے بھتیجے نے محمدی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد فاسٹ ٹریک عدالت میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔
نو گواہ پیش ہوئے
اے جی ڈی سی سندیپ مشرا نے بتایا کہ کل نو گواہ ہفتہ کو فاسٹ ٹریک کورٹ میں جج بھولے رام کے سامنے پیش ہوئے۔ ان میں سے چار عینی شاہد تھے جب کہ پانچ رسمی گواہ تھے۔ عدالت میں ڈی این اے اور ایف ایس ایل ٹیسٹ کی رپورٹس اہم ثبوت کے طور پر پیش کی گئیں۔
20 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا
عدالت نے رپورٹ کو حتمی قرار دیتے ہوئے ملزم کو سزا سنادی۔ طویل سماعت کے بعد ہفتہ کو عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ اس پر 20 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔
جرم کا ارتکاب معاشرے پر برا اثر ڈالتا ہے
اے جی ڈی سی سندیپ مشرا نے کہا کہ اس جرم کو سماج مخالف سمجھا جاتا ہے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کے خلاف اس طرح کے جرم کا ارتکاب معاشرے پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اس سخت عدالتی فیصلے کا اثر معاشرے اور مجرموں پر پڑے گا۔