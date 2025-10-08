آگرہ میں 3 سالہ بچی سے زیادتی کے مجرم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، عدالت نے سخت ریمارکس دیے
عدالت نے 80 ہزار روپے جرمانہ اور ملزم کے ساتھی کو 5 سال قید کی سزا بھی سنائی۔
Published : October 8, 2025 at 2:14 PM IST
آگرہ: آگرہ میں اسپیشل جج (پوکسو ایکٹ) سونیکا چودھری نے ایک شخص کو تین سالہ بچی کی عصمت دری کے مجرم اور پوکسو ایکٹ کے تحت عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے 80 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ اس کے ساتھی کو بھی پانچ سال قید اور 40 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔
مقدمہ مورخہ 28 فروری 2023:
اے ڈی جی سی سبھاش گری اور اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر وجے کشن لاوینیا نے بتایا کہ یہ کیس 28 فروری 2023 کو پیش آیا۔ بامرولی کٹارا تھانہ علاقہ میں، ایک تین سالہ بچی اپنے گھر کے قریب کھیل رہی تھی جب ملزم مدن نے اسے لالچ دے کر اس کی عصمت دری کی۔ ملزم کے ساتھی انکت نے واقعہ کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔
انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں پولیس نے ملزم مدن کو یکم مارچ کو اور اس کے ساتھی انکت کو 4 مارچ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ کافی شواہد اکٹھے کرنے کے بعد، پولیس نے یکم مئی 2023 کو عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ سماعت کے دوران ملزمان کو ان کے فعل کو قابل مذمت اور سنگین قرار دیتے ہوئے سخت ترین سزا دینے کا کہا گیا۔
نو گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر سزا سنائی گئی:
خصوصی جج سونیکا چودھری نے ملزم مدن اور انکت کو نو گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر قصوروار پایا۔ بامرولی کٹارا کے رہنے والے مدن کو قصوروار پایا گیا اور اسے عمر قید اور 80,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اس واقعہ کی فلم بندی کرنے کے ملزم انکت کو پاکسو ایکٹ اور آئی ٹی ایکٹ کے تحت پانچ سال قید اور 40,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔
عدالت نے یہ سخت ریمارکس دیے:
خصوصی جج (پاکسو ایکٹ) سونیکا چودھری نے فیصلے میں کہا کہ یہ جرم محض عصمت دری نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے جو معاشرے کی حساسیت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ معصوم بچی صرف تین سال کی تھی۔
مزید پڑھیں:تلنگانہ میں نوعمر لڑکی کی عصمت دری اور قتل، ملزم فرار
جج نے کہا کہ نابالغ لڑکے اور لڑکیاں اب نہ صرف باہر بلکہ اپنے گھروں اور محلوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں ہمارے معاشرے کا مستقبل اور ہماری قوم کے معمار ہیں۔ معاشرے کے ہر فرد اور ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں محفوظ ماحول فراہم کرے۔