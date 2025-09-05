کلّو لینڈ سلائیڈنگ: کشمیریوں سمیت اب تک 5 افراد ہلاک، مسخ شدہ حالت میں لاشیں برآمد، 2 اب بھی ملبے تلے دبے

کُلّو: محکمہ موسمیات نے آج ہماچل پردیش میں بھی بارش کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاست میں گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ ستمبر کا مہینہ بھی اس سال شدید بارش کے ریڈ الرٹ کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماچل میں آنے والے دنوں میں بھی بارش جاری رہے گی۔
کلّو لینڈ سلائیڈ کیس میں ملبے سے ایک اور لاش برآمد ہوئی ہے۔ یہ لاش بھی مسخ شدہ حالت میں ملی ہے۔ جسے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈھلپور اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اب تک کل شام سے ملبے سے 4 افراد کی لاشیں اور ایک خاتون کی باقیات نکالی جا چکی ہیں۔ ایسے میں مرنے والوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی ہے۔جبکہ دو افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔
غور طلب ہے کہ کل کلّو کے اکھاڑا بازار میں مٹی کے تودے گرنے سے تین مکانات سمیت 10 افراد دب گئے تھے۔ جن میں سے 4 لوگوں کو جمعرات کی صبح بچا لیا گیا ہے۔ اس میں سے کشمیر کے ایک شخص کی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہوگئی۔ جبکہ بدھ کی شام کو ملبے سے ایک خاتون کی باقیات برآمد ہوئیں۔ اس کے علاوہ آج ملبے سے 3 افراد کی مسخ شدہ لاشیں نکالی گئی ہیں۔ ایسے میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی ہے۔ جبکہ کل بچائے گئے 3 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کو نازک حالت میں ایمس بلاسپور ریفر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی 2 افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔
ہماچل پردیش کے کلّو ضلع کے صدر مقام اکھاڑا بازار میں جمعرات کی صبح پہاڑی سے لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایک مکان مکمل طور منہدم ہو گیا۔ کل جانکاری دی گئی تھی کہ مزید پانچ کشمیری شہری ملبے میں دب گئے ہیں۔
ہماچل پردیش کے منڈی اور کلو اضلاع میں بارش نے زبردست تباہی مچائی ہے۔ وزیراعلیٰ سکھو آج کلو کے دورے پر پہنچے ہیں۔ اس دوران سی ایم سکھویندر سنگھ سکھو نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کلو منڈی میں ہونے والی تباہی کا فضائی سروے کیا۔ وزیراعلیٰ آج آفت زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وہ کلو ضلع میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیں گے اور انتظامیہ کی طرف سے چلائے جا رہے راحت اور بچاؤ کاموں کا بھی جائزہ لیں گے۔
