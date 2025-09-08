کلو لینڈ سلائیڈ: ملبے میں دبی تمام کشمیریوں کی لاشیں نکالی گئیں، لاشوں کو چنڈی گڑھ سے کشمیر کے لیے ایئرلفٹ کیا گیا
کلو اکھاڑہ بازار لینڈ سلائیڈ کے ملبے میں دبی تمام لاشیں نکال لی گئیں، تمام لاشوں کو چنڈی گڑھ سے کشمیر ایئرلفٹ کرائی گئی ہیں۔
کلو: ہماچل کے کلو ضلع کے اکھاڑا بازار میں ملبے میں دبے تمام لوگوں کو نکال لیا گیا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے ملبے میں دبے آخری شخص کی لاش بھی نکال لی گئی ہے۔ ملبے میں دبے جموں و کشمیر کے رہنے والے گلزار (عمر 47 سال) کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد سڑک کے ذریعے چندی گڑھ بھیج دیا گیا ہے۔ اس طرح اب اکھاڑا بازار میں ریسکیو آپریشن ختم ہو گیا ہے۔
ملبے میں دبے آخری شخص کی لاش بھی نکال لی گئی:
ریسکیو آپریشن میں جموں و کشمیر کے 6 افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد پہلے سڑک کے ذریعے چنڈی گڑھ روانہ کی گئیں۔ اس کے بعد انہیں ہوائی جہاز کے ذریعے چندی گڑھ سے جموں و کشمیر کے سری نگر لے جایا گیا۔ جمعرات چار ستمبر کو اکھاڑا بازار میں مٹی کا تودہ گرنے سے 10 افراد ملبے تلے دب گئے۔ جس میں سے 3 افراد کو ایک ہی دن بحفاظت نکال لیا گیا اور دیگر کی تلاش جاری تھی۔ وہیں 3 ستمبر کو لینڈ سلائیڈنگ میں 3 افراد دب گئے تھے جن میں سے جموں و کشمیر کے کپواڑہ کے رہنے والے فرید احمد خان کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے اور باہر نکل آئے۔ اس حادثے میں دبے دو افراد کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں۔
ملبے میں دبی تمام لاشیں نکال لی گئیں:
کلّو ضلع کے ڈپٹی کمشنر تورول ایس رویش نے کہا کہ ’’جمعہ 5 ستمبر کو ملبے تلے دبے عبدالرشید، سجاد احمد وانی اور معراج الدین لون کی لاشوں کو نکال کر ہوائی جہاز کے ذریعے سری نگر روانہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اکھاڑا بازار کی رہنے والی ایک مقامی خاتون لتا دیوی کی لاش بھی ہفتہ کو برآمد کی گئی تھی، جسے ہفتہ کے روز ملبے سے نکال کر لواحقین کے حوالے کیا گیا تھا۔ چھ ستمبر کو کشمیر کے بی احمد، حسین لون اور طاہر دین احمد شیخ کی لاشیں برآمد ہوئیں، آج (پیر، 8 ستمبر) کو جموں و کشمیر کے رہنے والے گلزار کی لاش برآمد ہوئی ہے۔" لینڈ سلائیڈنگ کے دونوں واقعات میں ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔
مہلوکین کے نام:
1- لتا دیوی، کلّو، ہماچل پردیش کی رہنے والی
2- عبدالرشید، کشمیر کا رہائشی
3- سجاد احمد وانی، کشمیر کا رہائشی
4- معراج الدین لون، کشمیر کا رہنے والا
5- حسین لون، کشمیر کا رہنے والا
6- طاہر دین احمد شیخ، کشمیر کا رہائشی
7- گلزار، جموں و کشمیر کا رہائشی (47 سال)
8- بکر احمد، کپواڑہ جموں و کشمیر کا رہنے والا
9- نریندر ٹھاکر، این ڈی آر ایف کا جوان، منالی کلّو کا رہنے والا
لینڈ سلائیڈنگ میں بحفاظت بچائے گئے لوگوں کے نام:
1- رادھیکا (عمر - 73 سال) کلّو کے اکھاڑا بازار کی رہنے والی
2- کملیش (عمر- 60 سال) اکھاڑا بازار، کلو
3- ابھینو سنکھیان (عمر- 32 سال)، اکھاڑا بازار، کلو
لینڈ سلائیڈنگ نے کئی جانیں لے لیں:
کلو ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہماچل پردیش حکومت بحران کی اس گھڑی میں پوری حساسیت کے ساتھ ہمیشہ مرنے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریاستی حکومت نے حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد کی لاشوں اور ان کے اہل خانہ کو ان کے گھروں کو بھیجنے کے مکمل انتظامات کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ کلو ضلع انتظامیہ کی طرف سے مرنے والوں کے اہل خانہ کو فوری امدادی رقم فراہم کی گئی ہے۔
2 الگ الگ لینڈ سلائیڈنگ میں 12 افراد دب گئے:
آپ کو بتاتے چلیں کہ بدھ 3 ستمبر اور جمعرات 4 ستمبر 2025 کو اکھاڑا بازار میں لینڈ سلائیڈنگ کے دو الگ الگ واقعات میں کل 12 افراد ملبے تلے دب گئے تھے۔ ان میں سے تین افراد کو پہلے ہی بحفاظت نکال لیا گیا تھا، اس کے علاوہ ملبے میں دبے تمام 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ تمام لاشیں نکالنے کے بعد ریسکیو روک دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی مشینری علاقے میں زندگی کو بحال کرنے کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے۔
