حیدرآباد: کرشن جنم اشٹمی کے جلوس کے دوران بڑا حادثہ، کرنٹ لگنے سے پانچ افراد ہلاک - HYDERABAD ELECTROCUTION INCIDENT

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کرشن جنم اشٹمی کے جلوس کا رتھ اوپر سے گزرنے والے بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read

حیدرآباد: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں کرشن جنم اشٹمی کے جلوس کے دوران ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ عقیدت مندوں کی طرف سے کھینچا جا رہا ایک رتھ اوپر سے گزرنے والے بجلی کے تاروں سے ٹکرایا۔ اس حادثے میں پانچ افراد کی موقعے پر ہی موت ہو گئی اور چار دیگر زخمی ہو گئے۔ واقعے کی جانچ جاری ہے۔

یہ واقعہ اتوار کی رات رامنت پور کے گوکل نگر میں پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت کرشنا یادو (21)، سریش یادو (34)، سری کانت ریڈی (35)، رودر وکاس (39) اور راجندر ریڈی (45) کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ گوکل نگر علاقے میں اس وقت پیش آیا جب کرشنا جنم اشٹمی کی تقریبات کے حصہ کے طور پر نکالے جانے والے جلوس کا رتھ اوپر سے گزرنے والے بجلی کے تاروں سے ٹکرایا۔

جب یہ حادثہ پیش آیا، اس وقت رتھ کو کھینچنے والی گاڑی کی مرمت کی جارہی تھی کہ کچھ مقامی نوجوانوں نے اسے ایک طرف روک کر اپنے ہاتھوں سے کھینچ لیا۔ اس دوران رتھ بجلی کے تاروں سے ٹکرایا۔ رتھ کو کھینچنے والے کم از کم نو نوجوانوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ اس سے تہوار اور خوشی کی فضا چیخ و پکار میں بدل گئی۔

مقامی لوگ اور عینی شاہدین نے موقعے پر پہنچ کر بے ہوش افراد کو ابتدائی طبی امداد دی اور ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے پانچ افراد کو مردہ قرار دیا۔ چار دیگر نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پانچ لوگوں کی موت کی خبر سنتے ہی پورے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ یہ حادثہ کیسے ہوا اس کی جانچ کی جارہی ہے۔

بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں میں مرکزی وزیر کشن ریڈی کا گن مین سرینواس بھی شامل ہے۔ ایک پولیس افسر نے بتایا، 'مرنے والوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال لے جایا گیا ہے۔ آگے کی جانچ جاری ہے۔'

مزید پڑھیں: بہار میں 9 کانوڑیوں کی موت، ڈی جے ٹرالی ہائی ٹینشن تار کی زد میں آ گئی

