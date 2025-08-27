ایٹہ، اترپردیش: عاشق کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑے جانے کے بعد اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے والی نوجوان بہن اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران دونوں نے انکشاف کیا ہے کہ دونوں نے مل کر اپنے 12 سالہ بھائی کو قتل کیا تاکہ ان کی گرفتاری کا راز فاش نہ ہو۔ ملزمہ بہن بھی نابالغ ہے۔ فی الحال پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ واقعہ ایٹہ ضلع کے جلیسر تھانہ علاقہ کا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایٹہ ضلع کے جلیسر تھانہ علاقے میں 26 اگست کو ایک 12 سالہ نوجوان کا گلا دبا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قتل اس وقت کیا گیا جب نوجوان اپنی بڑی بہن کے ساتھ سو رہا تھا۔ پولیس کو شروع سے ہی اس کے ساتھ سوئی ہوئی بڑی بہن کا کردار مشکوک معلوم ہوا۔ پولیس نے متوفی کی بڑی بہن کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تو چونکا دینے والی کہانی سامنے آئی۔
ناجائز تعلقات کا راز کھل جانے کا ڈر
جلیسر کوتوالی انچارج سدھیر کمار سنگھ نے بتایا کہ متوفی کی نابالغ بہن جس کی عمر اس وقت 14 سال ہے، اسی گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ تعلقات میں تھی۔ رات کے وقت مقتول نے اپنی بہن اور نوجوان کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ اس لیے دونوں کو ڈر تھا کہ کہیں دونوں کے ناجائز تعلقات کا راز کھل جائے گا۔ اس ڈر سے پریشان ہو کر پہلے دونوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی اس نے ان کی بات نہ مانی تو دونوں نے اسے قتل کر دیا۔
ملزمہ لڑکی کو جوینائل ہوم بھیج دیا گیا
تھانہ انچارج نے بتایا کہ پولیس نے قتل کے الزام میں مقتول کی بہن اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد عاشق کو جیل اور ملزمہ لڑکی کو جوینائل ہوم بھیج دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے انکشاف کے بعد مقامی لوگوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔