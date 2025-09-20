ہر مسلم شخص کو متعدد شادیاں کرنے کی اجازت نہیں: کیرالہ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ
ایک بھکاری شوہر اور اس کی دوسری بیوی کا نان و نفقہ کا مطالبہ۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے اس معاملے پر ایک اہم فیصلہ سنایا۔
Published : September 20, 2025 at 6:17 PM IST
کوچی : کیرالہ ہائی کورٹ نے ایک مسلم شخص کی متعدد شادیوں کو اس وقت ناقابل قبول قرار دیا جب وہ اپنی بیویوں کی کفالت کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ یہ فیصلہ ایک خاتون کی درخواست پر آیا جو اپنے بھکاری شوہر سے نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ 39 سالہ خاتون نے اپنے شوہر سے 10,000 روپے ماہانہ نان و نفقہ کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کا شوہر بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہے اور اس کی پہلی بیوی بھی موجود ہے۔
فیملی کورٹ نے پہلے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کہ ایک بھکاری شوہر کو نان و نفقہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ "بھیک کے کشکول میں ہاتھ نہ ڈالو۔" تاہم، بعد میں یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچا۔
عدالت نے زور دیکر کہاکہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا یہ شخص اپنے رواج کا فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اسے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک شخص جو دوسری یا تیسری بیوی کی کفالت کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔
عدالت نے کہا کہ ایک بھکاری کی پے در پے شادیاں مسلم رواج کے تحت بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ شادیاں تعلیم کی کمی اور مسلم رواج کے بارے میں لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے کہا کہ یہ مقدس کتاب ایک زوجگی کو فروغ دیتی ہے۔ کثیر زوجگی صرف ایک استثنیٰ ہے۔ اگر ایک مسلم مرد اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، تب ہی ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔
عدالت کے مطابق، زیادہ تر مسلمان یک زوجگی پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن کی حقیقی روح کی عکاسی کرتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی اقلیت کثیر زوجگی پر عمل کرتی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ شوہر کو مناسب مشاورت فراہم کی جائے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کثیر زوجگی کا شکار ہونے والی بے سہارا بیویوں کی حفاظت کرے۔
عدالت نے فیملی کورٹ کے موقف کو دہرایا کہ وہ ایک بھکاری کو نان و نفقہ ادا کرنے کا حکم نہیں دے سکتی۔ تاہم، حکومت کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ درخواست گزار کی بیویوں کو بھی خوراک اور لباس فراہم کیا جائے۔