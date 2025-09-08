لڑکیوں کا فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ، بی جے پی نے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا
کیرالہ کے کنور میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کے بعد بی جے پی نے گرلز اسلامک آرگنائزیشن کے کارکنوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا-
Published : September 8, 2025 at 7:31 PM IST
کننور: کیرالہ کے کنور ضلع کے مدایپارہ علاقے میں بغیر اجازت فلسطین کی حمایت میں مبینہ طور پر مظاہرے اور جلسہ عام کے انعقاد پر تنازعہ کھڑا ہوگیا ہے۔ پولیس نے مظاہرے میں شامل گرلز اسلامک آرگنائزیشن (جی آئی او) کے 30 کارکنوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اب بی جے پی اس معاملے کو سیاسی ایشو بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔
یہ متنازعہ واقعہ جمعہ 5 ستمبر کو اونم اور عید میلاد کے موقع پر پیش آیا۔ شکایت کے مطابق، افرا شہاب کی قیادت میں ایک گروپ نے جھنڈے اور بینرز لے کر مدایپارہ میں دیوسوم زمین پر قبضہ کیا، جس سے علاقے کی حیاتیاتی تنوع کو نقصان پہنچا۔ یہ زمین چراکل کویلکم کی ہے۔
بی جے پی نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کی حمایت میں پروگرام منعقد کرنے والوں کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا جائے۔ بی جے پی کے ضلع نائب صدر اے وی سنل کمار نے الزام لگایا کہ جی آئی او کے تقریباً 40 ارکان نے اونم کے دن احتجاج کیا اور بھارت مخالف نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے کہا، "یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔"
بی جے پی نے پولیس پر الزام لگایا کہ وہ معمولی الزامات لگا کر واقعہ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سانل کمار نے کہا، "غداری کا مقدمہ درج کیا جانا چاہئے اور جن لوگوں نے کارکنوں کی حمایت کی ہے ان کی بھی نشاندہی کی جانی چاہئے۔ کارکنوں کو مادے پارہ لانے کے لئے ایک اسکول بس کا استعمال کیا گیا تھا۔ اسکول انتظامیہ کے خلاف محکمانہ کارروائی سمیت سخت کارروائی کی جانی چاہئے"۔ بی جے پی نے آنے والے دنوں میں احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، بی جے پی نے جی آئی او کے کارکنوں کی گرفتاری اور وادی ہڈا اسکول کے انتظامیہ کے خلاف محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کیا۔
مدایپارہ اہم سیاحتی مقام
مدایپارہ کو قدرتی اور ثقافتی ورثہ کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین ماحولیات اور مقامی گروپ اس بات پر اصرار کرتے رہے ہیں کہ یہ زمین چراکل کوولاکم کی ہے۔ مادائیکاو تیروورکاکٹو بھگوتی مندر اس علاقے میں واقع ہے، اور یہ حقیقت کہ یہ احتجاج مندر کی زمین پر ہوا تھا، اس نے عوامی غم و غصے کو ہوا دی ہے۔
مدایپارہ میں وادی ہدہ اسکول سمیت متعدد ادارے ہیں۔ یہ علاقہ قدیم یہودی برادری سے وابستہ ہیکساگونل تالاب اور ٹیپو سلطان کا تعمیر کردہ قلعہ جیسے ورثے کے مقامات سے مالا مال ہے۔ موسمی مناظر، اونم کے دوران کاکپپو کے پھولوں سے ڈھکے ہوئے، گرمیوں میں چٹانی گھاس کے میدان اور مانسون کے دوران سرسبز و شاداب — مدایپارہ کو ایک مشہور سیاحتی مقام بناتا ہے۔
بی جے پی کا ردعمل
بی جے پی کے ریاستی سکریٹری انوپ انٹونی نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کیرالہ پولیس پر خاموش رہنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے اس واقعے کا موازنہ شاستم کوٹہ میں مندر کے احاطے پر "آپریشن سندھور" لکھنے اور مبینہ دوہرے معیار پر فوجیوں اور دیگر کے خلاف درج مقدمے سے کیا۔ انٹونی نے کہا، ’’یہ پنارائی (کیرالہ کے وزیر اعلیٰ) کی پولیس ہے، اور یہ کیرالہ میں پنپنے والا سیکولرزم ہے۔