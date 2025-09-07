آر ایس ایس کے 27 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج، مندر میں اونم 'پوکلم' پر آپریشن سندور لکھنے کا الزام
پولیس نے آر ایس ایس کے 27 کارکنوں کے خلاف مندر میں 'پوکلم' یا پھولوں کا قالین بچھانے پر مقدمہ درج کیا۔
Published : September 7, 2025 at 7:44 PM IST
ترواننت پورم: پولیس نے کیرالہ کے کولم ضلع میں ایک مندر میں 'پوکلم' ( فرش پر پھولوں سے بنایا گیا ڈیزائن) پر تنازعہ کے بعد راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے 27 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔
مندر انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پوکلم مبینہ طور پر ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، جب کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے کہا ہے کہ یہ 'آپریشن سندور' کے اعزاز میں کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ متھوپیلک کے پارتھا سارتھی مندر میں پیش آیا۔
مندر کمیٹی کے رکن موہنن کے مطابق پوکلم پر آر ایس ایس کا جھنڈا اور آپریشن سندور لکھا ہوا تھا۔ رکن نے دلیل دی کہ تہواروں کے دوران مندر کے قریب جھنڈے لگانے پر ماضی میں اکثر جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔
'ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی'
مندر کمیٹی کے مطابق، اس طرح کی جھڑپوں سے بچنے کے لیے، ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس نے 2023 میں مندر کے احاطے کے قریب کسی بھی آرائشی سامان بشمول جھنڈوں پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے باوجود آر ایس ایس کے کارکنوں نے مندر کمیٹی کے پھولوں کے ڈیزائن کے بالکل پاس اپنے جھنڈوں کے ساتھ ایک پوکلم لگایا اور اس پر پھولوں سے 'آپریشن سندور' لکھا۔ چونکہ یہ ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی تھی اور اس سے تصادم ہو سکتا ہے، ہم نے شکایت درج کرائی ہے۔ ہم آپریشن سندور کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح ملزم اسے پیش کر رہے ہیں۔"
کیرالہ پولیس نے مندر کمیٹی کے ایک اہلکار اشوکن سی کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا، جس نے الزام لگایا کہ پوکلم کیرالہ ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رکھا گیا تھا۔ پوکلم کو مندر میں اونم کی تقریبات کا حصہ کہا جاتا ہے۔
بی جے پی نے کیرالہ پولیس کو نشانہ بنایا
بی جے پی نے ایک بیان میں کیرالہ پولیس کو نشانہ بنایا اور کولم ضلع میں آر ایس ایس کے 27 کارکنوں کے خلاف درج کیس کو حیران کن قرار دیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر راجیو چندر شیکھر نے سوال کیا کہ کیرالہ میں جماعت اسلامی کی حکومت ہے یا پاکستان کی؟ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایف آئی آر فوری واپس نہ لی گئی تو پارٹی عدالت سے رجوع کرے گی۔
چندر شیکھر نے ایکس پر لکھا، "یہ کیرالہ ہے، یہ ہندوستان کا شاندار حصہ ہے۔ پھر بھی، 'آپریشن سندور' کے الفاظ پر مشتمل پوکلم بنانے کے لیے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بالکل ناقابل قبول!" چندر شیکھر نے کہا کہ آپریشن سندور مسلح افواج کی طاقت اور بہادری کی علامت ہے اور اسے قانونی کارروائی کے ذریعے نشانہ بنانا ہر اس فوجی کی توہین ہے جو ملک کی حفاظت کرتا ہے۔
بی جے پی کا طنز
مزید برآں، بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویہ نے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ۔ مالویہ نے ایکس پر لکھا، "کیرالہ کے کولم ضلع میں پولیس نے اونم پشپکم کو صرف اس لیے ہٹانے پر مجبور کیا کہ اس پر آپریشن سندور لکھا ہوا تھا۔ یہ پاکستان نہیں ہے۔ یہ بائیں بازو کی حکمرانی والا کیرالہ ہے، جہاں حب الوطنی کے پیغامات والے پھولوں کو بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک طبقے کی خوشنودی کے لیے ہے اور پھر بھی یہی بائیں بازو والے اپنے ملک میں آزادی کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ منافقت اپنے عروج پر!"
کیرالہ پولیس نے تعزیرات ہند (بی این ایس) کی دفعہ 223 (سرکاری ملازمین کے ذریعہ قانونی طور پر جاری کردہ احکامات کی نافرمانی)، 192 (فساد پیدا کرنے کے ارادے سے جان بوجھ کر اشتعال انگیزی) اور 3 (5) (کئی افراد کے ذریعہ کیا گیا مجرمانہ فعل) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مندر سے 50 میٹر کے فاصلے پر چھترپتی شیواجی کا ایک فلیکس بورڈ بھی لگایا گیا تھا۔ یہ کارروائی مبینہ طور پر حریف سیاسی گروپوں کے درمیان فساد بھڑکانے کی نیت سے کی گئی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: