کیرالہ اسمبلی میں ایس آئی آر (SIR) کے خلاف متفقہ قرارداد منظور، کہا۔۔این پی آر نافذ کرنے کی بیک ڈور کوشش
ایک جانب جہاں مرکز ملک بھر میں SIR کی مشق کرانے کی تیاری کررہا ہے وہیں کیرالہ میں اس کی سختی سے مخالفت جاری ہے۔
By ANI
Published : September 29, 2025 at 3:10 PM IST
ترواننت پورم: کیرالہ کے حکمراں لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ (ایل ڈی ایف) اور اپوزیشن یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (یو ڈی ایف) نے پیر کے روز اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پاس کی۔ اس قرارداد کے حق میں حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ سامنے آئے۔
قرارداد میں الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے ریاستی انتخابی فہرستوں میں خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کرنے کے اقدام کی مخالفت کی گئی۔
وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے ایوان میں قرارداد پیش کی۔ اپوزیشن نے حمایت کی اور ان کی تجاویز کو شامل کرنے کے بعد قرارداد منظور کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ایم ایل اے این شمس الدین کی تجویز کردہ دو ترامیم کو قبول کر لیا، جب کہ اسپیکر نے باقی ترامیم کو مسترد کر دیا۔
قرارداد میں اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ایس آئی آر کی مشق نیشنل پاپیولیشن رجسٹر (NPR) کو نافذ کرنے کے لیے بیک ڈور کوشش بن سکتی ہے۔ بہار میں کئے گئے عمل کا حوالہ دیتے ہوئے، اس نے متنبہ کیا کہ ووٹر لسٹ سے من مانی حذف کرنا "خارج کی سیاست" کی عکاسی کرتا ہے جسے ملک بھر میں بڑھایا جا سکتا ہے۔
قرارداد میں کہا گیا ہے، "ایس آئی آر کے لیے طویل مدتی تیاری اور وسیع مشاورت کی ضرورت ہے، کیرالہ، تمل ناڈو، اور مغربی بنگال، تمام ریاستوں میں انتخابات دہلیز پر ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے، اس طرح کی جلد بازی الیکشن کمیشن کے ارادوں پر شکوک پیدا کر رہی ہے۔
قرارداد پیش کرتے ہوئے، وزیراعلیٰ پنارائی وجین نے نشاندہی کی کہ کیرالہ میں جلد ہی بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، اس کے بعد اسمبلی انتخابات ہوں گے۔ اس تناظر میں، ایس آئی آر کے انعقاد کو "بد نیتی پر مبنی" قرار دیا گیا۔ وزیراعلیٰ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ موجودہ نظرثانی 2002 کی گہری نظرثانی پر مبنی ہے، جسے انھوں نے "غیر سائنسی" قرار دیا۔
ایس آئی آر کے اصولوں پر تحفظات کو اجاگر کرتے ہوئے، قرارداد میں کہا گیا کہ 1987 کے بعد پیدا ہونے والوں کو والدین میں سے کسی ایک کی شہریت کی دستاویزات فراہم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جب کہ 2003 کے بعد پیدا ہونے والوں کو ووٹر کے طور پر اندراج کے لیے والدین دونوں کی دستاویزات پیش کرنا ہوں گی۔ اس میں کہا گیا کہ اس طرح کی شرائط آئین کے آرٹیکل 326 کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ پسماندہ ذاتیں، بشمول اقلیتیں، درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل، خواتین اور غریبوں کے ان قوانین سے متاثر ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اسمبلی نے تارکین وطن کے ووٹنگ کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
قرارداد میں مزید الزام لگایا گیا کہ شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) کو آگے بڑھانے کے لیے ایس آئی آر کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایس آئی آر شہریت کو فرقہ وارانہ بناتی ہے اور جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔
آخر میں، اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن ایسے اقدامات سے دستبردار ہو اور اس کے بجائے انتخابی فہرستوں کی شفاف اور منصفانہ اپڈیٹ کرے۔
یہ بھی پڑھیں: