کے سی آر نے اپنی بیٹی کویتا کو بی آر ایس پارٹی سے نکال دیا - KCR SUSPENDS DAUGHTER KAVITHA

بی آر ایس قائدین پر سنگین الزامات عائد کرنے کے بعد کے چندر شیکھر راؤ نے اپنی بیٹی کویتا کو پارٹی سے معطل کردیا۔

کے سی آر نے اپنی بیٹی کویتا کو بی آر ایس پارٹی سے نکال دیا
کے سی آر نے اپنی بیٹی کویتا کو بی آر ایس پارٹی سے نکال دیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 2, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read

حیدرآباد: بھارت راشٹرا سمیتی (بی آر ایس) کے بانی کے چندر شیکھر راؤ نے منگل کو اعلان کیا کہ ان کی بیٹی کے کویتا کو پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کی "پارٹی مخالف سرگرمیوں" کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔

یہ کارروائی کویتا کی جانب سے ایک روز قبل پریس کانفرنس کرکے پارٹی کے کچھ لیڈروں پر سنگین الزامات عائد کرنے کے بعد کی گئی جبکہ کویتا نے کہا تھا کہ ایسے لیڈروں کی وجہ سے کے سی آر کی بدنامی ہورہی ہے۔

پارٹی ہائی کمان نے بتایا کہ کویتا کے اقدامات سے پارٹی کی شبیہ کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لئے پارٹی کے سرپرست کے سی آر نے انہیں فوری اثر سے پارٹی سے معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

کویتا فی الحال نظام آباد کے مقامی اداروں کی نمائندگی کرنے والی ایم ایل سی ہیں اور ان کا پارٹی ہائی کمان کے ساتھ کچھ عرصے سے تنازعہ چل رہا ہے۔ گذشتہ روز کویتا نے امریکہ کے دورے سے واپس آنے کے بعد پریس کانفرنس کرکے پارٹی لیڈروں پر کئی الزامات لگائے۔

انہوں نے سابق وزیر ہریش راؤ اور ایم پی سنتوش کو سابق چیف منسٹر اور ان کے والد کی شبیہ کو خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی پر ان کا ساتھ دینے اور ان کے خلاف سازش کرنے کا الزام بھی لگایا۔

کویتا نے اپنے خلاف لگائے جانے والے الزامات اور کالیشورم پروجیکٹ کی سی بی آئی تحقیقات پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور کے سی آر کو بے قصور قرار دیا تھا۔ اسے سے پہلے بھی انہوں نے پارٹی کے خلاف بیان میں کہا تھا کہ ’کے سی آر دیوتا ہے لیکن پارٹی میں کچھ شیطان چھپے ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔

