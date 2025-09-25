کرناٹک سروے: مردم شماری میں حصہ لینے سے انکار کرنے والے ملازمین کے خلاف ہوگی تادیبی کارروائی
ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو سروے کرنے کے لیے گرین لائٹ دے دی، بشرطیکہ یہ ڈیٹا کی رازداری اور حفاظت کو برقرار رکھے۔
Published : September 25, 2025 at 9:01 PM IST
بنگلورو: کرناٹک حکومت نے جمعرات کو ان سرکاری افسران اور ملازمین کے خلاف تادیبی کارروائی کا انتباہ دیا جو جاری سماجی، اقتصادی اور تعلیمی سروے میں بطور شمار کنندہ حصہ لینے سے انکار کرتے ہیں۔
یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا ہے جب کچھ سرکاری ملازمین بالخصوص اسکول کے اساتذہ نے صحت اور دیگر وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے سروے میں شمار کنندگان کے طور پر کام کرنے پر اپنے اعتراضات کا اظہار کیا۔ کرناٹک حکومت نے سروے کے لیے 150,000 سے زیادہ ملازمین کو تعینات کیا ہے، ہر ملازم کو 15 دنوں میں 150 گھرانوں کا سروے کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔
قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ایچ کے پاٹل نے کہا، "کابینہ نے اس معاملے پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا اور سروے میں حصہ لینے سے انکار کرنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پر بنگلورو شہر میں عام ہے۔"
کرناٹک پسماندہ طبقات کمیشن، جس کے تحت یہ سروے کیا جا رہا ہے، بنگلورو سے باہر ملازمین کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کرنے کا مجاز ہے، جب کہ گریٹر بنگلورو اتھارٹی کے چیف کمشنر کو سروے کرنے سے انکار کرنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔
پاٹل نے کہا کہ یہ کارروائی کرناٹک سول سروسز (درجہ بندی، ضابطہ اور اپیل) رولز، 1957، اور کرناٹک سول سروسز (کنڈکٹ) رولز، 2021 کے تحت شروع کی جائے گی۔
وزیراعلیٰ ڈپٹی کمشنرز سے ویڈیو کانفرنس کریں گے
سروے میں تکنیکی خرابیوں کی بڑھتی ہوئی شکایات کے درمیان، وزیر اعلیٰ سدارامیا جمعہ کو تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اور ضلع پنچایت کے چیف ایگزیکٹیو افسران کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سروے کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ توقع ہے کہ وزیر اعلیٰ شمار کنندگان کو درپیش مسائل کو حل کریں گے اور سروے کے ہموار انعقاد کے لیے کچھ ہدایات جاری کریں گے۔
قابل ذکر ہے کہ سروے، جو 22 ستمبر کو شروع ہوا تھا اور 7 اکتوبر تک جاری رہے گا، کئی شمار کنندگان نے گزشتہ تین دنوں کے دوران خاص طور پر سروے کے لیے بنائی گئی موبائل ایپلیکیشن میں تکنیکی خرابیوں کی شکایت کی ہے۔ ان شکایات میں نیٹ ورک کے مسائل اور ایپ میں ڈیٹا داخل کرنے میں مسائل شامل ہیں۔ شمار کنندگان کو تفویض کردہ مکانات اور درخواست پر ان کے ناموں کے خلاف درج مکانات کے درمیان مماثلت کی بھی شکایات ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ شکایت بھی کی کہ سروے کے لیے انہیں جو گھر تفویض کیے گئے ہیں وہ ان کے کام کی جگہوں سے بہت دور ہیں۔
کرناٹک ہائی کورٹ نے سروے کو دیدی ہری جھنڈی
دریں اثنا، کرناٹک ہائی کورٹ نے جمعرات کو ریاستی حکومت کو سروے کرنے کے لیے ہری جھنڈی دے دی، اس شرط کے ساتھ کہ ڈیٹا کو محفوظ اور خفیہ رکھا جائے۔ کرناٹک ووکلیگا سنگھا، آل کرناٹک برہمن مہاسبھا، اور دیگر نے سروے کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے اس پر اعتراض جتایا تھا۔
ہائی کورٹ نے کہا، "حکومت سروے کے اعداد و شمار کو کسی کو ظاہر نہیں کرے گی۔ کرناٹک پسماندہ طبقات کمیشن، جو سروے کر رہا ہے، ڈیٹا کی حفاظت کے لیے ذمہ دار ہے۔" عدالت نے حکومت کو یہ بھی ہدایت دی کہ سروے کے دوران لوگوں پر کسی قسم کی معلومات کو زبردستی نہ ڈالا جائے۔ عدالت نے کہا، "آپ کو معلومات صرف اس وقت جمع کرنی چاہیے جب لوگ اسے رضاکارانہ طور پر شیئر کریں۔ آپ کو کسی پر زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔"
درخواست گزاروں نے دلیل دی کہ حکومت سماجی، اقتصادی اور تعلیمی سروے کے نام پر ذات پات کی مردم شماری کر رہی ہے، جب کہ مردم شماری کرانے کا اختیار اکیلے مرکزی حکومت کے پاس ہے۔ حکومت نے اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سروے کو غلط طور پر ذات کی مردم شماری کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
