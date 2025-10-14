ETV Bharat / state

آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کے بعد پریانک کھرگے کو دھمکیاں

کرناٹک کے وزیر کو صرف اس لیے دھمکیاں مل رہی ہیں کیونکہ وہ سرکاری اداروں میں ایک تنظیم کی سرگرمیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔

آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کے بعد پریانک کھرگے کو دھمکیاں
آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کے بعد پریانک کھرگے کو دھمکیاں (File/IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 2:35 PM IST

بنگلور : کرناٹک کے وزیر پریانک کھرگے نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں مسلسل دھمکی آمیز فون کالز موصول ہو رہی ہیں۔ یہ کالز گالیوں اور دھمکیوں سے بھری ہوتی ہیں، جس میں انہیں اور ان کے خاندان کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔

یہ دھمکیاں انہیں اس لیے مل رہی ہیں کیونکہ انہوں نے سرکاری اسکولوں، کالجوں اور عوامی اداروں میں آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے ان سرگرمیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے بیٹے پریانک کھرگے نے کہا کہ وہ نہ تو حیران ہیں اور نہ ہی خوفزدہ۔

ان کا کہنا ہے کہ جب آر ایس ایس نے مہاتما گاندھی اور بابا صاحب امبیڈکر کو نہیں بخشا، تو وہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آر ایس ایس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دھمکیاں انہیں خاموش کر دیں گی، تو وہ غلط سوج رہے ہیں۔ ان کے مطابق، "یہ تو ابھی آغاز ہے۔"

واضح رہے کہ وزیر موصوف نے وزیر اعلیٰ سدارامیا کو خط لکھ کر سرکاری اسکولوں، کالجوں اور عوامی مقامات پر آر ایس کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس کی شاکھائیں بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں منفی خیالات پیدا کرتی ہیں۔

ان کے مطابق، ایسی سرگرمیاں ہندوستان کے اتحاد اور آئین کی روح کے خلاف ہیں۔ یہ عمل ملک کی سالمیت اور ہم آہنگی کے لیے خطرہ ہیں۔

