آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کے بعد پریانک کھرگے کو دھمکیاں

آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کے بعد پریانک کھرگے کو دھمکیاں
کرناٹک کے وزیر کو صرف اس لیے دھمکیاں مل رہی ہیں کیونکہ وہ سرکاری اداروں میں ایک تنظیم کی سرگرمیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
Published : October 14, 2025 at 2:35 PM IST
بنگلور : کرناٹک کے وزیر پریانک کھرگے نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں مسلسل دھمکی آمیز فون کالز موصول ہو رہی ہیں۔ یہ کالز گالیوں اور دھمکیوں سے بھری ہوتی ہیں، جس میں انہیں اور ان کے خاندان کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔
یہ دھمکیاں انہیں اس لیے مل رہی ہیں کیونکہ انہوں نے سرکاری اسکولوں، کالجوں اور عوامی اداروں میں آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے ان سرگرمیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے بیٹے پریانک کھرگے نے کہا کہ وہ نہ تو حیران ہیں اور نہ ہی خوفزدہ۔
ان کا کہنا ہے کہ جب آر ایس ایس نے مہاتما گاندھی اور بابا صاحب امبیڈکر کو نہیں بخشا، تو وہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آر ایس ایس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دھمکیاں انہیں خاموش کر دیں گی، تو وہ غلط سوج رہے ہیں۔ ان کے مطابق، "یہ تو ابھی آغاز ہے۔"
واضح رہے کہ وزیر موصوف نے وزیر اعلیٰ سدارامیا کو خط لکھ کر سرکاری اسکولوں، کالجوں اور عوامی مقامات پر آر ایس کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس کی شاکھائیں بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں منفی خیالات پیدا کرتی ہیں۔
ان کے مطابق، ایسی سرگرمیاں ہندوستان کے اتحاد اور آئین کی روح کے خلاف ہیں۔ یہ عمل ملک کی سالمیت اور ہم آہنگی کے لیے خطرہ ہیں۔