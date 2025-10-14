کرناٹک: سرکاری احاطے میں آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر لگ سکتی ہے پابندی، ایکشن میں وزیراعلیٰ سدارامیا
وزیر پرینک کھرگے کی درخواست پرسدارامیا نے چیف سکریٹری کو حکم دیا ہے کہ وہ کرناٹک میں RSS کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں۔
Published : October 14, 2025 at 12:15 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے چیف سکریٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمل ناڈو حکومت کے ذریعہ سرکاری احاطے میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے فیصلے کا جائزہ لیں۔ ان کا یہ بیان وزیر پریانک کھرگے کے ایک خط لکھنے کے بعد آیا ہے جس میں تمل ناڈو کے ذریعہ قائم کردہ نظیر کا حوالہ دیتے ہوئے کرناٹک میں اسی طرح کی پابندی عائد کرنے پر زور دیا گیا تھا۔
سدارامیا نے نامہ نگاروں سے کہا، "آر ایس ایس تنظیم اپنی سرگرمیوں کے لیے سرکاری احاطے کا استعمال کر رہی ہے۔ وزیر پرینک کھرگے نے ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ تمل ناڈو میں اس پر پابندی لگائی گئی ہے، اس لیے یہاں بھی اس پر پابندی لگائی جائے۔ میں نے چیف سکریٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ سرکاری احاطے میں آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی سے متعلق تمل ناڈو کی طرف سے کی گئی کارروائی پر غور کریں اور اس کا جائزہ لیں۔"
کرناٹک کے وزیر پرینک کھرگے نے وزیراعلیٰ سدارامیا پر زور دیا کہ وہ سرکاری اسکولوں، کالجوں اور سرکاری مندروں میں آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی لگائیں۔ انھوں نے آر ایس ایس پر نوجوانوں کے ذہنوں کو برین واش کرنے اور ایک ایسے فلسفے کو فروغ دینے کا الزام لگایا جو آئین کے خلاف ہے۔
آر ایس ایس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ’’ہندو خطرے میں ہیں، زیادہ بچے پیدا کرو،‘‘ پھر بھی اس کے ارکان غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ شادی کیوں نہیں کر سکتے اور جس کی تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے کھرگے نے کہا، "میں نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی ہے کہ سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں آر ایس ایس کی سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے۔ آر ایس ایس کی سرگرمیاں نوجوانوں کا برین واش کرتی ہیں، جس کا ملک یا سماج کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر کہا ہے کہ وہ آر ایس ایس کی سرگرمیوں یا جلسوں کی اجازت نہ دیں، یہاں تک کہ آثار قدیمہ یا سرکاری مندروں میں بھی۔"
انہیں نجی گھروں میں ایسا کرنے دیں۔ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ بڑے پیمانے پر ان کا برین واش کرنے کے لیے حکومتی بنیادوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ فلسفہ اتنا اچھا تھا تو بی جے پی لیڈروں کے بچے اس میں شامل کیوں نہیں ہو رہے؟ بی جے پی کے کتنے لیڈروں کے بچے ترشول دکشا لے چکے ہیں؟
کتنے بی جے پی لیڈروں کے بچے گؤ رکشک اور دھرم رکشک ہیں؟ فرقہ وارانہ فسادات کے دوران بی جے پی کے کتنے لیڈروں کے بچے کھل کر سامنے آتے ہیں؟ آر ایس ایس کا فلسفہ صرف غریبوں کے لیے ہے۔ دریں اثنا، وزیراعلیٰ نے ریاستی کابینہ میں والمیکی برادری کی نمائندگی کے مسئلہ پر بھی توجہ دی۔ کمیونٹی کے ایک ایم ایل اے کے استعفیٰ کے بعد کابینہ کے ممکنہ عہدے کے بارے میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے، سدارامیا نے کہا کہ آئندہ کابینہ میں ردوبدل کے دوران اس معاملے پر غور کریں گے۔
سدارامیا نے کہا، "والمیکی کمیونٹی کے ارکان کو نمائندگی دینے یا نہ دینے پر آنے والے دنوں میں ہونے والی کابینہ میں ردوبدل کے تناظر میں غور کیا جائے گا۔" سدارامیا نے پیر کو اپنے تمام کابینہ کے ساتھیوں کے لیے عشائیہ کی میٹنگ کا اہتمام کیا۔ یہ ملاقات ریاست میں کانگریس حکومت کے ڈھائی سال مکمل ہونے سے چند ہفتے قبل ہوئی ہے۔
جب ریاست میں کابینہ میں ردوبدل کے بارے میں قیاس آرائیاں عروج پر تھیں، کرناٹک کے وزیر راملنگا ریڈی نے کہا کہ عشائیہ کی میٹنگ کا واحد ایجنڈا بروہت بنگلورو مہانگرا پالیکے (BBMP)، ضلع پنچایت (ZP)، اور تالک پنچایت (TP) کے انتخابات تھے۔
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وزراء کی کارکردگی پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اجلاس میں ایسا کوئی جائزہ نہیں لیا گیا۔ یہ میٹنگ کانگریس پارٹی کے اندر نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار کے حامیوں کے اس دعوے کے پس منظر میں ہوئی کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ریاست میں 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی جیت کے بعد، ڈی کے شیوکمار اور سدارامیا وزیر اعلیٰ کے عہدے کے دعویدار تھے۔
کئی دور کی بات چیت کے بعد کانگریس ہائی کمان نے سدارامیا کو وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب کیا۔
