کانپور،اتر پردیش: اتر پردیش کے کانپور میں ایک عجیب واقعہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہاں رہنے والے ایک نوجوان ہمانشو پانڈے نے اپنے سسر رام پرساد تیواری کو فون کیا اور کہا، تمہاری بیٹی کا قتل کر کے اس کی لاش پھندے پر لٹکا دی گئی ہے، آؤ اور دیکھو۔ یہ سن کر رام پرساد فوراً بارہ سروہی میں اپنی بیٹی دیشا کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کی لاش یہاں دیکھی تو فوراً پولیس کو فون کیا۔
رام پرساد نے پولیس کو بتایا کہ داماد ہمانشو، اس کی ماں آشا پانڈے، والد شیو موہن اور خاندان کے دیگر افراد نے مل کر میری بیٹی کا قتل کیا ہے۔ کیس کے حوالے سے اے ڈی سی پی ویسٹ کپل دیو سنگھ نے بتایا کہ پولیس کو ملے شواہد کی بنیاد پر شوہر ہمانشو، اس کے والد شیو موہن اور ماں آشا پانڈے سمیت 6 نامزد افراد کے خلاف جہیز قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
کئی ویڈیوز اور آڈیوز ملے
اے ڈی سی پی نے کہا کہ کیس کی تفتیش اے سی پی کلیان پور رنجیت کمار کو سونپی گئی ہے۔ پولیس کو کئی ویڈیوز اور آڈیوز ملے ہیں جن میں صاف نظر آرہا ہے کہ رام پرساد تیواری کی بیٹی دیشا کو مارا پیٹا گیا۔ تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیشا نے خودکشی کی یا اس کے بعد قتل کیا گیا، معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
ڈیڑھ سال قبل شادی ہوئی، بیٹا 6 ماہ کا ہے
رام پرساد تیواری نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی تقریبا ڈیڑھ سال قبل کلیان پور کے بارہ سروہی کے پانڈے خاندان میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد سے سسرال والے کبھی نقدی تو کبھی زیورات مانگتے رہے۔ چند روز قبل داماد کو 2 لاکھ روپے دیے گئے۔ متاثرہ خاندان نے بیٹی کی لاش سڑک پر رکھ کر روڈ بلاک بھی کیا۔ تاہم پولیس کے کافی سمجھانے کے بعد اہل خانہ راضی ہو گئے۔