تھانے میں تفتیش کے دوران ملزم نوجوان نے بلیڈ سے اپنی ہی گردن کاٹ لی، حالت تشویشناک
گذشتہ جمعرات کو راوت پور تھانے میں ایک اور نوجوان نے خودکشی کر لی تھی۔
Published : September 13, 2025 at 3:02 PM IST
کانپور: اتر پردیش کے کانپور تھانے کے اندر ٹوائلٹ میں نوجوان کی خودکشی کے 24 گھنٹے بعد ہی کانپور کے ایک اور تھانے میں خودکشی کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جس سے محکمہ پولیس میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو ایک نوجوان نے تھانے میں خودکشی کر لی تھی۔ اس واقعہ کے 24 گھنٹے کے اندر جمعہ کو چکیری تھانے میں پولیس حراست میں ایک نوجوان نے بلیڈ سے خود کی گردن کاٹ دی۔ تھانے میں موجود پولیس اہلکاروں نے خون میں لت پت نوجوان کو پہلے کاشیرام اسپتال میں داخل کرایا۔ جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹروں نے اسے ہالیٹ ہسپتال ریفر کر دیا۔ نوجوان کی حالت بدستور تشویشناک ہے
۔بتایا جا رہا ہے کہ جمعرات کی شام مہاراج پور تھانہ علاقہ کے فتح پوروا موڑ کے قریب گاؤں والوں نے ایک نوجوان کو چور سمجھ کر پیٹ پیٹ کر نڈھال کردیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور نوجوان کو زخمی حالت میں کاشیرام اسپتال میں داخل کرایا۔ جہاں سے اسے علاج کے لیے ہالیٹ اسپتال ریفر کیا گیا۔ علاج کے بعد جمعہ کو پولیس نوجوان کو مہاراج پور تھانے لے آئی۔ جہاں پوچھ گچھ کے دوران نوجوان نے چکری تھانہ علاقہ سے اپنے کچھ دوستوں کے بارے میں معلومات دی۔
جمعہ کی شام مہاراج پور پولیس اسٹیشن میں تعینات سب انسپکٹر شیلیندر اور ایک کانسٹیبل اسے چکری تھانے لے آئے۔ اس دوران نوجوان نے بلیڈ سے اس کی گردن کاٹ دی۔ گردن کٹ جانے کی وجہ سے نوجوان خون میں لت پت پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر پولیس گھبرا گئی اور اسے فوراً کاشیرام اسپتال لے گئی۔ جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹروں نے اسے ہالیٹ ہسپتال ریفر کر دیا۔
مزید پڑھیں: شاہجہاں پور میں قابلِ اعتراض مذہبی پوسٹ پر ہنگامہ، تھانے کا محاصرہ اور پتھراؤ
مہاراج پور پولیس اسٹیشن کے کارگزار اسٹیشن انچارج سنیل کمار نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران نوجوان نے اپنا نام کرشنا (24)سالہ بتایا۔ اس نے اپنے کچھ دوسرے دوستوں کے بارے میں بھی معلومات دیں۔ انسپکٹر شیلیندر نوجوان کو چکری تھانے لے گئے۔ جب وہ رجسٹر میں کچھ معلومات درج کرنے لگا تو اس نے اپنے گلے پر بلیڈ سے وار کر لیا۔ نوجوان کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں