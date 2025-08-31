کالیشورم پروجیکٹ رپورٹ تلنگانہ اسمبلی میں پیش، کے سی آر اور دیگر کے خلاف کارروائی کی سفارش

حیدرآباد: تلنگانہ حکومت نے اتوار کو کالیشورم آبپاشی پراجکٹ پر جسٹس پنکی چندر گھوس کمیشن کی رپورٹ کو پن ڈرائیو میں اسمبلی میں پیش کیا۔ کمیٹی کو پراجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر بنائے گئے میڈی گڈا، انارم اور سنڈیلا ڈیموں میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔
وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کے چندر شیکھر راؤ (کے سی آر)، جو سابقہ بی آر ایس حکومت کے دوران چیف منسٹر تھے، کو "تین بیراجوں کی منصوبہ بندی، تعمیر، تکمیل، آپریشن اور دیکھ بھال میں بے ضابطگیوں اور غیر قانونی کاموں کے لیے براہ راست جوابدہ ٹھہرایا گیا۔"
665 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں تینوں ڈیموں کی منصوبہ بندی اور آپریشن میں کوتاہیوں کے ذمہ دار عہدیداروں اور انجینئروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے اور تجویز دی گئی کہ حکومت کے سی آر اور وزراء ہریش راؤ اور ایٹیلا راجندر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے پر غور کرے۔ "تینوں ڈیموں کی تعمیر مکمل طور پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے فیصلے کے مطابق کی گئی تھی... یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ تمیڈی ہٹی کو پانی کی دستیابی کی کمی کی وجہ سے میڈی گڈہ منتقل کیا گیا تھا۔
رپورٹ میں مہاراشٹر کے ساتھ ریاستی حکومت کی بات چیت، سینٹرل واٹر کمیشن کے ساتھ مشاورت، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے خطوط اور وزارتی ذیلی کمیٹی کی سفارشات شامل ہیں۔ اس نے ڈیم کے ڈیزائن، معاہدوں، ڈی پی آرز، انتظامی اجازتوں، بیراجوں کی تعمیراتی جگہ میں تبدیلیوں، معاہدوں اور مالیاتی پہلوؤں پر ایک جامع تفصیلات فراہم کی گئیں۔ رپورٹ میں کمیشن کو دیے گئے طریقہ کار کے مطابق کے سی آر کے احکامات، ہریش راؤ، ای راجندر، اعلیٰ عہدیداروں اور انجینئروں کے کردار، خلاف ورزیوں اور غلطیوں وغیرہ جیسے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ تینوں ڈیموں کی تعمیر مکمل طور پر غلط تھی، کیونکہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ سنٹرل واٹر کمیشن سے تخمینوں، انتظامی اجازتوں وغیرہ کی تیاری میں غلطیاں ہوئیں۔ ریاستی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ماہر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق... کمیشن نے واضح کیا کہ میدی گڈہ پر ڈیم نہیں بنایا جانا چاہیے تھا، یہ دلیل کہ تمیڈی ہٹی میں پانی کی دستیابی نہیں ہے... اور اسی وجہ سے اسے میدی گڈہ منتقل کرنا پڑا، یہ بات معقول نہیں ہے اور سی ڈبلیو سی کے مشاہدات اس کا ثبوت ہیں"۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ میڈی گڈا کے ساتھ ساتھ انارم اور سنڈیلا میں ڈیموں کی تعمیر مکمل طور پر کے سی آر کا فیصلہ تھا۔ اگرچہ حکومت میں سیاسی قائدین کی جانب سے وضع کردہ پالیسیوں کو نافذ کرنا عہدیداروں کی ذمہ داری ہے، لیکن کمیشن کو موصول ہونے والی معلومات میں کہا گیا ہے کہ صورتحال مختلف ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کمیشن نے اعتراض کیا کہ اس وقت کے وزیر آبپاشی نے بے ترتیبی سے احکامات دیے تھے اور اس وقت کے وزیر خزانہ نے ریاست کی مالی صورتحال سے لاتعلقی کا مظاہرہ کیا تھا۔