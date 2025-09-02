کالیشورم آبپاشی پروجیکٹ: تلنگانہ حکومت نے مرکزی وزارت داخلہ سے سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کردیا

حیدرآباد: تلنگانہ کی وزارت داخلہ نے اپنے مرکزی ہم منصب کو خط لکھا ہے جس میں جسٹس (ریٹائرڈ) پی سی گھوس کمیشن کی پیش کردہ رپورٹ کی بنیاد پر کالیشورم آبپاشی پروجیکٹ کی سی بی آئی تحقیقات کرانے کی درخواست کی ہے۔
پیر کے روز چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے بی آر ایس کے سابقہ دور حکومت میں بنائے گئے پروجیکٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی سی بی آئی انکوائری کا اعلان کیا تھا۔ پراجکٹ پر عدالتی کمیشن کی رپورٹ پر مختصر بحث کے اختتام پر قانون ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ریڈی نے کہا تھا کہ بین ریاستی معاملہ کی جانچ سی بی آئی کو سونپنا مناسب ہے، مرکزی اور ریاستی حکومت کے مختلف محکمے اور ایجنسیاں اس پروجیکٹ میں شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی تنظیمیں اور مالیاتی ادارے بھی پروجیکٹ کے ڈیزائن، تعمیر اور فینانسنگ میں شامل ہیں۔ انہوں نے اسمبلی کو بتایا کہ "اس لیے ایوان اسپیکر کی اجازت سے اس معاملے کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ کیونکہ اس میں بہت سے مسائل شامل ہیں اور چونکہ یہ معاملہ پر انکوائری ہونی چاہئے، اس لیے ہماری حکومت سی بی آئی جانچ کے احکامات جاری کر رہی ہے"۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی (این ڈی ایس اے) اور عدالتی کمیشن کی رپورٹوں نے اس منصوبے سے متعلق مختلف مسائل کی گہرائی اور زیادہ جامع تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے اعلان کے فوراً بعد خط بھیجا، اور اب یہ مرکزی وزارت داخلہ پر منحصر ہے کہ وہ درخواست پر کارروائی کرے۔ کمیشن نے اس بات کی گہرائی سے چھان بین کی سفارش کی تھی کہ میڈی گڈا بیراج کی تعمیر کے لیے ادا کی گئی بل کی رقم کس نے وصول کی۔
کمیشن کی طرف سے کالیشورم ایریگیشن ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی تحقیقات کا بھی مشورہ دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تعمیراتی کمپنی کو میڈی گڈا بیراج کے بلاک 7 کی تعمیر نو کا خرچ برداشت کرنا چاہیے۔ یہی سفارش انارم اور سنڈیلا ڈیموں کے لیے ذمہ دار تعمیراتی کمپنیوں سے کی گئی تھی۔
کمیشن نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ حکومت کو سابق چیف منسٹر کے سی آر کے خلاف کارروائی کرنے کی آزادی ہے اور سابق وزراء ہریش راؤ اور ایٹیلا راجندر کے رویے پر تنقید کی۔ کمیشن نے پروجیکٹ میں ملوث آئی اے ایس افسران اور انجینئروں کے خلاف کارروائی کی بھی سفارش کی ہے۔