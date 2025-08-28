سنبھل تشدد کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے عدالتی کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ سونپی

لکھنؤ: اترپردیش کے سنبھل میں گزشتہ سال 24 نومبر کو شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران ہوئے تشدد کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے تین رکنی عدالتی کمیشن نے جمعرات کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ محکمہ داخلہ کے پرنسپل سکریٹری سنجے پرساد نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج دیویندر کمار اروڑہ کی سربراہی میں تشکیل دیئے گئے تین رکنی عدالتی کمیشن نے اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو سونپ دی ہے۔
کمیشن کے ارکان اروڑہ، 1979 بیچ کے ریٹائرڈ انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) افسر اروند کمار جین اور ریٹائرڈ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس (آئی اے ایس) افسر امیت موہن پرساد نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور سنبھل میں 24 نومبر 2024 کو ہونے والے تشدد پر اپنی رپورٹ پیش کی۔ جب سنجے پرساد سے رپورٹ کی تفصیلات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رپورٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی ہم اس بارے میں کچھ کہہ سکیں گے۔
گزشتہ سال 19 نومبر کو ہندو کی طرف سے ایڈوکیٹ ہری شنکر جین اور وشنو شنکر جین سمیت آٹھ لوگوں نے سنبھل کی شاہی جامع مسجد بمقابلہ ہری ہر مندر کیس کے سلسلے میں سنبھل کی ضلع عدالت میں عرضی داخل کی تھی۔ اس میں عدالت کے حکم پر 19 نومبر کو ہی شاہی جامع مسجد کا سروے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ٹیم ایک بار پھر 24 نومبر کو سروے کے لیے پہنچی۔ اس دوران بڑے پیمانے پر تشدد ہوا اور گولی لگنے سے چار افراد کی موت ہو گئی اور 29 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اس معاملے میں پولیس نے ایس پی ایم پی ضیاء الرحمن برق اور شاہی جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی کے صدر ظفر علی سمیت متعدد نامزد اور 2750 نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی۔
تحقیقاتی رپورٹ 'خفیہ' ہے، پھر بی جے پی لیڈر کے دعووں کی بنیاد کیا ہے: ایس پی، کانگریس
سنبھل میں گزشتہ سال کے تشدد کی عدالتی تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر 'ڈیموگرافک چینج' کے بارے میں بی جے پی لیڈروں کے تبصروں پر سخت اعتراض کرتے ہوئے، سماج وادی پارٹی (ایس پی) اور کانگریس نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ 'خفیہ' رپورٹ پر ان کے تبصرے ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے خود لکھا ہے۔
ایس پی ایم پی آنند بھدوریا نے کمیشن کی رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ رپورٹ کا موضوع 'خفیہ' ہے، اس لیے وہ اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ تاہم، انہوں نے رپورٹ کی بنیاد پر سنبھل میں ہندوؤں کی آبادی میں کمی کے بارے میں بی جے پی رہنماؤں کے دعووں پر سوال اٹھایا۔ بھدوریا نے کہا، "بی جے پی لیڈروں کے پاس خفیہ رپورٹ کے بارے میں معلومات کیسے ہوسکتی ہیں؟ کمیشن کی رپورٹ ریاستی کابینہ اور آخر میں اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے۔ اگر بی جے پی لیڈروں کے ردعمل پر یقین کیا جائے تو یہ یقینی ہے کہ انہوں نے خود یہ رپورٹ لکھی ہے۔"
دریں اثنا، اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے نے عدالتی انکوائری کمیشن کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ کے بارے میں بی جے پی لیڈروں کے بیانات پر تنقید کرتے ہوئے پی ٹی آئی بھاشا سے کہا، ''جب یہ رپورٹ ٹاپ سیکریٹ ہے تو یہ کیسے لیک ہوئی؟ بی جے پی لیڈر کس بنیاد پر رپورٹ کے بارے میں ہر طرح کے دعوے کر رہے ہیں؟'' انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہمیشہ ہر چیز میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ’’ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ منصوبہ بند طریقے سے کیا جا رہا ہے۔‘‘ رائے نے کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رپورٹ کی رازداری کو برقرار رکھے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔