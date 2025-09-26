جے این یو طلباء کا لداخ کے مظاہرین کی حمایت میں مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج، جانئے کیجریوال نے کیا کہا؟
جے این یو کے طلباء نے لداخ کے مظاہرین کے مطالبات کی حمایت کا اظہار کیا، کہا کہ وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔
Published : September 26, 2025 at 1:34 PM IST
نئی دہلی: جے این یو کیمپس کے لفٹ کی جانب جھکاؤ والے طلباء اور لداخ کے متعدد طلباء نے لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے کے احتجاج کی حمایت میں جمعرات کی شام دیر گئے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ جے این یو کے طلبہ کا کہنا ہے کہ ہندوستانی حکومت نے اپنے انتخابی منشور میں لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ طلباء کا یہ بھی کہنا ہے کہ 24 ستمبر کو پیش آنے والے واقعات کی ذمہ دار حکومت اور مقامی انتظامیہ ہے۔
احتجاج کرنے والے طلباء اس خیال سے سختی سے متفق نہیں ہیں کہ لداخ میں تشدد سیاسی سازش یا غیر ملکی سازش تھی۔ لداخ میں تشدد کے بعد، یہ افواہیں ہیں کہ لداخ میں تشدد، نیپال اور بنگلہ دیش کی طرز پر ہوا، ماحول کو خراب کرنے کی سازش تھی۔ سونم وانگچک کی این جی او کے خلاف کارروائی پر جے این یو کے طلبہ ناراض ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ اگر کوئی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو موجودہ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ احتجاج کرنے والے طلباء نے کہا کہ کیمپس کے طلباء لداخ میں احتجاج کرنے والے لوگوں کے مطالبات کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہیں گے۔
کیجریوال نے مرکزی حکومت پر حملہ کیا
دریں اثنا، عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے جمعہ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک جذباتی پوسٹ میں سونم وانگچک کی حمایت میں مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے پوسٹ کے ذریعے سونم وانگچک کی حمایت کا اظہار کیا۔ کیجریوال نے الزام لگایا کہ ملک اور تعلیم اور اختراعات کے لیے وقف ایک شخص کو سستی سیاست کی آڑ میں مرکزی حکومت کی پوری مشینری ہراساں کر رہی ہے۔ ملک کی باگ ڈور ایسے افراد کے ہاتھ میں دیکھنا انتہائی افسوسناک ہے۔
ہر شہری کو مساوی حقوق ملنے چاہئیں، سسودیا
اے اے پی لیڈر منیش سسودیا نے ایکس پر کہا کہ لداخ کے لوگوں کے مطالبات سننے اور ان کا حل تلاش کرنے کے بجائے بی جے پی نے بندوق کا استعمال کرتے ہوئے جبر کا سہارا لیا ہے۔ پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں۔ بہت سے بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں، اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اقتدار کے گھمنڈ نے آئینی حقوق اور جمہوری وقار کو پامال کیا ہے۔ بھگت سنگھ، چندر شیکھر، اور ان گنت دوسرے ہیروز نے ہماری آزادی اور وقار کو یقینی بنانے کے لیے اپنے خون سے ہمارے ملک کی مٹی کو سیراب کیا۔ بابا صاحب نے ہر شہری کے لیے مساوی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے آئین کا مسودہ تیار کیا۔ وہ حقوق جو کسی پارٹی کی ملکیت نہیں ہو سکتے۔
سونم وانگچک پر اکسانے کا الزام
اس معاملے میں وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سونم وانگچک نے اپنے اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے ہجوم کو اکسایا تھا۔ پرتشدد واقعات کے درمیان، انہوں نے اپنا انشن ختم کیا اور صورتحال پر قابو پانے کی کوئی خاص کوشش کیے بغیر ایمبولینس میں اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوگئے۔ جمعرات کو لداخ انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ ایک دن کی شدید بدامنی کے بعد لیہہ شہر میں "امن" لوٹ آیا ہے۔ اس دن ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں پانچ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ تشدد کے سلسلے میں 50 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے پابندیاں برقرار ہیں، جب کہ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں نے نئی دہلی پر زور دیا ہے کہ وہ ہمالیائی خطے میں بڑھتے ہوئے غصے سے نمٹنے کے لیے بات چیت میں شامل ہو۔
واضح رہے کہ 24 ستمبر کو لیہہ میں ہونے والے تشدد کے بعد لداخ میں انڈین سول سیکیورٹی کوڈ 2023 کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی احکامات نافذ ہیں۔ ضلع میں پانچ یا اس سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ پیشگی تحریری اجازت کے بغیر کسی جلوس، ریلی یا مارچ کی اجازت نہیں ہے۔ سکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔