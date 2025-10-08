سیٹوں کی تقسیم پر جیتن رام مانجھی کا چھلکا درد، کہا 'صرف 15 گرام دے دو'
ایچ اے ایم پارٹی کے سربراہ جیتن رام مانجھی نے این ڈی اے سے بہار اسمبلی انتخابات میں 15 سیٹوں کا مطالبہ کیا۔
Published : October 8, 2025 at 5:43 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ دریں اثنا، این ڈی اے اور انڈیا اتحاد سیٹوں کی تقسیم پر مذاکرات کے آخری مراحل میں ہیں۔ تاہم دونوں خیموں میں تعطل موجود ہے۔ ہر پارٹی کے اپنے اپنے مطالبات ہیں۔
مانجھی پیش کی گئی سیٹوں سے مطمئن نہیں
بی جے پی ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکزی کابینہ کے وزیر جیتن رام مانجھی ان کی پارٹی کو پیش کی گئی سیٹوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سیٹوں کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کیا۔
15 سیٹوں پر مانجھی کی نظر
ایک وقت تھا جب جیتن رام مانجھی 20 سیٹوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تاہم وقت کے ساتھ انہوں نے اس پر سمجھوتہ کر لیا۔ اب انہوں نے 20 میں سے پانچ کر دی ہیں۔ جیتن رام مانجھی کی نظریں 15 سیٹوں پر ٹکی ہیں۔
“हो न्याय अगर तो आधा दो,— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) October 8, 2025
यदि उसमें भी कोई बाधा हो,
तो दे दो केवल 15 ग्राम,
रखो अपनी धरती तमाम,
HAM वही ख़ुशी से खाएंगें,
परिजन पे असी ना उठाएँगे”
مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے ایک پوسٹ میں لکھا، ''ہو نیائے (انصاف) اگر تو آدھا دو، اگر اس میں بھی کوئی بادھا (رکاوٹ) ہو تو دے دو صرف 15 گرام، رکھو اپنی دھرتی تمام، ہم وہی خوشی سے کھائیں گے، پریجن (گھر والوں) پہ اسی (تلوار) نہ اٹھائیں گے۔‘‘
رام دھاری سنگھ دنکر کی کویتا
جیتن رام مانجھی نے یہ سطر قومی شاعر رام دھاری سنگھ دنکر کی ایک کویتا سے لی ہے، جس میں انہوں نے مذہبی کتابوں میں کرشن اور دریودھن کے بیچ مکالمے کو دکھایا ہے۔ سیاست دان اکثر رام دھاری سنگھ کی اس نظم کا حوالہ دیتے ہیں۔
"الیکشن نہیں لڑیں گے، این ڈی اے کے ساتھ کھڑے رہیں گے"
جیتن رام مانجھی پہلے ہی دہلی سے آسام کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ تاہم جانے سے قبل انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر انہیں باعزت طریقے سے نشستیں نہیں ملیں تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ مضبوطی سے این ڈی اے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
