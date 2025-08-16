نئی دہلی: جھارکھنڈ کے ریاستی وزیر تعلیم رام داس سورین کا جمعہ کی رات دہلی کے اپولو اسپتال میں انتقال ہوگیا۔ ان کی عمر 62 برس تھی۔ وہ جھارکھنڈ حکومت میں ریونیو، رجسٹریشن اور لینڈ ریفارمز (رجسٹریشن) ڈیپارٹمنٹ اور اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے وزیر تھے۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق رام داس سورین دو اگست کو جمشید پور میں واقع اپنے گھر کے باتھ روم میں پھسل کر گر گئے تھے جس کی وجہ سے سر میں شدید چوٹ لگی اور انہیں برین ہیمرج ہو گیا۔ اس کی نازک حالت کے پیش نظر انہیں بہتر علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے دہلی کے اپولو اسپتال لایا گیا۔ وہ کئی دنوں سے یہاں زیر علاج تھے۔ وہ مسلسل وینٹی لیٹر پر تھے۔
अत्यंत ही दुख के साथ यह बता रहा हूँ की मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नही रहे | pic.twitter.com/W1qYlse9yb— Ramdas Soren (@RamdassorenMLA) August 15, 2025
رام داس سورین کے بیٹے نے گذشتہ رات تقریباً 10:46 بجے اپنے آفیشل ایکس ہینڈل سے پوسٹ کرکے ان کی موت کی تصدیق کی۔ ایکس ہینڈل پر رام داس سورین کے بیٹے کی طرف سے کی گئی پوسٹ میں لکھا گیا کہ انتہائی دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرے والد رام داس سورین جی اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔
جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ریاستی وزیر رام داس سورین کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، ’’تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا رام داس دا... آخری جوہار، دادا‘‘۔
ऐसे छोड़ कर नहीं जाना था रामदास दा...— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 15, 2025
अंतिम जोहार दादा... pic.twitter.com/5cKZkpIe9Z
وہیں ریاستی وزیر رام داس سورین کے انتقال پر جھارکھنڈ حکومت نے ایک دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ آج 16 اگست کو ریاست بھر میں سوگ منایا جائے گا۔
آپ کو بتا دیں کہ رام داس سورین جھارکھنڈ کی گھاٹسیلا اسمبلی حلقے سے ایم ایل اے تھے۔ وہ پہلی بار سال 2009 میں انتخابات جیت کر رکن اسمبلی بنے تھے۔ انہوں نے تین بار کانگریس کے ایم ایل اے پردیپ کمار بالموچو کو الیکشن میں شکست دی۔ اس کے بعد ان کا قد اور اثر و رسوخ بڑھتا رہا۔
تاہم سال 2014 میں انہیں جھارکھنڈ میں بی جے پی کی لہر میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد، انہوں نے دوبارہ 2019 اور 2024 کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ دونوں بار ہیمنت سورین کی حکومت میں انہیں وزیر بنایا گیا۔ انہوں نے جھارکھنڈ تحریک کے دوران بھی سرگرم کردار نبھایا تھا۔
