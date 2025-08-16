ETV Bharat / state

جھارکھنڈ کے وزیر تعلیم رام داس سورین کا انتقال، برین ہیمرج کے بعد ایئر لفٹ کر کے لایا گیا تھا دہلی - RAMDAS SOREN PASSES AWAY

جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ریاستی وزیر تعلیم رام داس سورین کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔

جھارکھنڈ کے وزیر تعلیم رام داس سورین کا انتقال
جھارکھنڈ کے وزیر تعلیم رام داس سورین کا انتقال (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 16, 2025 at 10:26 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 11:13 AM IST

3 Min Read

نئی دہلی: جھارکھنڈ کے ریاستی وزیر تعلیم رام داس سورین کا جمعہ کی رات دہلی کے اپولو اسپتال میں انتقال ہوگیا۔ ان کی عمر 62 برس تھی۔ وہ جھارکھنڈ حکومت میں ریونیو، رجسٹریشن اور لینڈ ریفارمز (رجسٹریشن) ڈیپارٹمنٹ اور اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے وزیر تھے۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق رام داس سورین دو اگست کو جمشید پور میں واقع اپنے گھر کے باتھ روم میں پھسل کر گر گئے تھے جس کی وجہ سے سر میں شدید چوٹ لگی اور انہیں برین ہیمرج ہو گیا۔ اس کی نازک حالت کے پیش نظر انہیں بہتر علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے دہلی کے اپولو اسپتال لایا گیا۔ وہ کئی دنوں سے یہاں زیر علاج تھے۔ وہ مسلسل وینٹی لیٹر پر تھے۔

رام داس سورین کے بیٹے نے گذشتہ رات تقریباً 10:46 بجے اپنے آفیشل ایکس ہینڈل سے پوسٹ کرکے ان کی موت کی تصدیق کی۔ ایکس ہینڈل پر رام داس سورین کے بیٹے کی طرف سے کی گئی پوسٹ میں لکھا گیا کہ انتہائی دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرے والد رام داس سورین جی اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔

جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ریاستی وزیر رام داس سورین کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، ’’تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا رام داس دا... آخری جوہار، دادا‘‘۔

وہیں ریاستی وزیر رام داس سورین کے انتقال پر جھارکھنڈ حکومت نے ایک دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ آج 16 اگست کو ریاست بھر میں سوگ منایا جائے گا۔

آپ کو بتا دیں کہ رام داس سورین جھارکھنڈ کی گھاٹسیلا اسمبلی حلقے سے ایم ایل اے تھے۔ وہ پہلی بار سال 2009 میں انتخابات جیت کر رکن اسمبلی بنے تھے۔ انہوں نے تین بار کانگریس کے ایم ایل اے پردیپ کمار بالموچو کو الیکشن میں شکست دی۔ اس کے بعد ان کا قد اور اثر و رسوخ بڑھتا رہا۔

تاہم سال 2014 میں انہیں جھارکھنڈ میں بی جے پی کی لہر میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد، انہوں نے دوبارہ 2019 اور 2024 کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ دونوں بار ہیمنت سورین کی حکومت میں انہیں وزیر بنایا گیا۔ انہوں نے جھارکھنڈ تحریک کے دوران بھی سرگرم کردار نبھایا تھا۔

متعلقہ خبر: جھارکھنڈ کے وزیر تعلیم رام داس سورین باتھ روم میں گرگئے، چوٹ لگنے سے دماغ میں خون جم گیا، دہلی ایئر لفٹ کرنے کی تیاری

نئی دہلی: جھارکھنڈ کے ریاستی وزیر تعلیم رام داس سورین کا جمعہ کی رات دہلی کے اپولو اسپتال میں انتقال ہوگیا۔ ان کی عمر 62 برس تھی۔ وہ جھارکھنڈ حکومت میں ریونیو، رجسٹریشن اور لینڈ ریفارمز (رجسٹریشن) ڈیپارٹمنٹ اور اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے وزیر تھے۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق رام داس سورین دو اگست کو جمشید پور میں واقع اپنے گھر کے باتھ روم میں پھسل کر گر گئے تھے جس کی وجہ سے سر میں شدید چوٹ لگی اور انہیں برین ہیمرج ہو گیا۔ اس کی نازک حالت کے پیش نظر انہیں بہتر علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے دہلی کے اپولو اسپتال لایا گیا۔ وہ کئی دنوں سے یہاں زیر علاج تھے۔ وہ مسلسل وینٹی لیٹر پر تھے۔

رام داس سورین کے بیٹے نے گذشتہ رات تقریباً 10:46 بجے اپنے آفیشل ایکس ہینڈل سے پوسٹ کرکے ان کی موت کی تصدیق کی۔ ایکس ہینڈل پر رام داس سورین کے بیٹے کی طرف سے کی گئی پوسٹ میں لکھا گیا کہ انتہائی دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرے والد رام داس سورین جی اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔

جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ریاستی وزیر رام داس سورین کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، ’’تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا رام داس دا... آخری جوہار، دادا‘‘۔

وہیں ریاستی وزیر رام داس سورین کے انتقال پر جھارکھنڈ حکومت نے ایک دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ آج 16 اگست کو ریاست بھر میں سوگ منایا جائے گا۔

آپ کو بتا دیں کہ رام داس سورین جھارکھنڈ کی گھاٹسیلا اسمبلی حلقے سے ایم ایل اے تھے۔ وہ پہلی بار سال 2009 میں انتخابات جیت کر رکن اسمبلی بنے تھے۔ انہوں نے تین بار کانگریس کے ایم ایل اے پردیپ کمار بالموچو کو الیکشن میں شکست دی۔ اس کے بعد ان کا قد اور اثر و رسوخ بڑھتا رہا۔

تاہم سال 2014 میں انہیں جھارکھنڈ میں بی جے پی کی لہر میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد، انہوں نے دوبارہ 2019 اور 2024 کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ دونوں بار ہیمنت سورین کی حکومت میں انہیں وزیر بنایا گیا۔ انہوں نے جھارکھنڈ تحریک کے دوران بھی سرگرم کردار نبھایا تھا۔

متعلقہ خبر: جھارکھنڈ کے وزیر تعلیم رام داس سورین باتھ روم میں گرگئے، چوٹ لگنے سے دماغ میں خون جم گیا، دہلی ایئر لفٹ کرنے کی تیاری

Last Updated : August 16, 2025 at 11:13 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND EDUCATION MINISTERRAMDAS SOREN DEATHJHARKHAND EDUCATION MINISTER DEMISEجھارکھنڈ کے رام داس سورین کا انتقالRAMDAS SOREN PASSES AWAY

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.