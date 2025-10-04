خاتون کی لاش سے منگل سوتر چوری کرنے کے الزام میں وارڈ بوائے معطل، سویپر برطرف
لاش سے منگل سوتر چوری ہونے کے بعد اہل خانہ جھانسی میڈیکل کالج میں ہنگامہ برپا کر دیا۔
Published : October 4, 2025 at 9:41 AM IST
جھانسی: مہارانی لکشمی بائی میڈیکل کالج میں جمعہ کو ایک خاتون کی لاش سے سونے کا منگل سوتر چوری ہوگیا۔ گھر والوں نے وارڈ بوائے اور خاتون سویپر پر منگل سوتر چوری کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ہنگامہ کھڑا کردیا۔ اس کے بعد منگل سوتر برآمد کر لیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے الزام کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے وارڈ بوائے کو معطل کر دیا اور ملزم خاتون سویپر کی خدمات ختم کر دیں۔
میڈیکل کالج کے سی ایم ایس سچن مہور نے بتایا کہ جھانسی کے پریم نگر تھانہ حلقے کے سیر گاؤں کے رہنے والے آنند یادو کی بیوی سمیکشا یادو (28) نے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے جمعہ کو خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والے اسے اسپتال لائے، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
انہوں نے بتایا کہ خاتون کے مائکے والوں نے اس کے سسرال والوں پر قتل کا الزام لگایا۔ اسپتال میں غم میں ڈوبے اور رو رہے گھر والے جیسے ہی لاش سے دور ہوئے، لاش سے منگل سوتر چوری کر لیا گیا۔ الزام ہے کہ خاتون سویپر سودھا نے جسم سے سونے کا منگل سوتر نکال کر گدے کے نیچے چھپا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لواحقین لاش کے پاس پہنچے تو منگل سوتر غائب تھا۔ گھر والوں نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ ہنگامے کی خبر ملتے ہی ایمرجنسی انچارج سلیم قریشی موقعے پر پہنچے۔ جانچ کرنے پر گدے کے نیچے سے منگل سوتر برآمد ہوا۔ پوچھ گچھ کے دوران خاتون سویپر نے بتایا کہ وارڈ بوائے اجے نے اسے جسم سے منگل سوتر نکالنے کو کہا تھا۔
سی ایم ایس سچن مہور نے بتایا کہ سویپر سودھا کی سروس ختم کر دی گئی ہے، جب کہ وارڈ بوائے اجے کو معطل کر دیا گیا ہے اور محکمہ جاتی انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ متوفیہ کے بھائی نے سسرال والوں پر جہیز کے لیے قتل کا الزام لگایا ہے۔ خاتون کے دو بچے ہیں۔
پولیس کا بیان: بیجولی چوکی کے انچارج دلیپ پانڈے نے بتایا کہ سمیکشا یادو نے خودکشی کر لی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے اور شکایت ملنے پر کارروائی کی جائے گی۔
