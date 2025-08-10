جھانسی، اترپردیش: بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو قتل کرکے ان کی لاشیں پھینک دی گئیں۔ بوائے فرینڈ کو 2 روز قبل قتل کیا گیا تھا۔ گرل فرینڈ کی لاش بھی آج صبح ملی۔ گرل فرینڈ کے بھائی پر دونوں کے قتل کا الزام ہے۔ ملزم مفرور ہے۔ لڑکے اور لڑکی کا ایک سال سے معاشقہ چل رہا تھا۔ دونوں 7 ماہ قبل گھر سے بھاگے ہوئے تھے۔
لڑکے کے والد نے لڑکی کے اہل خانہ پر اپنے بیٹے کی گرل فرینڈ کے قتل کا الزام لگایا ہے۔ وہیں لڑکی کے والد نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف پولیس کو شکایت بھی دی ہے۔ پولیس نے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو جنوری میں گھر سے بھاگنے کے بعد بازیاب کر لیا تھا۔ پولیس کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی نے کوئی رشتہ نہ رکھنے کا معاہدہ بھی کرلیا تھا۔ پولیس لڑکی کے بھائی کی تلاش کر رہی ہے۔ واقعہ کی غیرت کے نام پر قتل کے زاویے سے تفتیش کی جارہی ہے۔ اس سلسلہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
وشال کی خون میں بھیگی لاش ندی کے کنارے ملی
جھانسی کے تہراولی تھانہ علاقے کے گاؤں پاتھرائی کے رہنے والے وشال (19) کا گڑوتھا علاقہ کے چاند پورہ گاؤں کے رہنے والے پوٹو (18) کے ساتھ ایک سال سے محبت تھی۔ دونوں گھنٹوں فون پر بات کرتے تھے۔ دونوں 7 ماہ قبل گھر سے بھاگے تھے۔ 8 اگست کو وشال کی لاش لاہچورا تھانہ علاقے میں ندی کے کنارے سے ملی تھی۔ جسم خون میں لت پت تھا۔ لڑکے کے والد ہلکے رام نے خاندان پر اپنی بیٹی کی گرل فرینڈ کے قتل کا الزام لگایا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی۔
لڑکی کو قتل کر کے پہاڑی پر پھینک دیا گیا
اتوار کی صبح، پوٹو کی لاش بھی چندر پورہ گاؤں کے قریب پہاڑی پر ملی۔ اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ پہلے لڑکے اور پھر لڑکی کے قتل نے پولیس کی تفتیش کا رخ ہی بدل دیا۔ لڑکی کے والد پپو نے بتایا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے نے اسے مار دیا۔ وہ وشال کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ بے عزتی کے ڈر سے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔
تصفیہ ہونے کے باوجود گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو ساتھ لے جانے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی
لڑکے کے والد کے الزام کے مطابق تصفیہ کے بعد وشال دہلی چلا گیا تھا۔ وہ وہاں کام کر رہا تھا۔ پوٹو اسے بلا کر اسے ساتھ لے جانے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ وشال رکشا بندھن پر گھر آیا تھا۔ جمعہ کی صبح پوٹو کے بھائی اور پرکاش پرجاپتی نے وشال کو فون کیا اور اسے نوکری دلانے کے بہانے لے گئے۔ اگلے دن وشال کی لاش ملی۔ ہلکے رام کا کہنا ہے کہ پہلے وشال کی لاش اور اب لڑکی کی لاش ملی ہے۔ دونوں کو لڑکی کے گھر والوں نے قتل کیا ہے۔
थाना गरौठा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चन्द्रपुरा के पास पहाड़ के किनारे 18 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमॉर्टम सहित की जा रही अग्रेतर कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में SPRA की वीडियो बाइट- pic.twitter.com/smXLPmHxGq— Jhansi Police (@jhansipolice) August 10, 2025
ایس پی رورل نے کہا- واقعہ کا جلد پتہ چل جائے گا
ایس پی رورل ڈاکٹر اروند کمار نے کہا کہ 'لڑکے اور لڑکی کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ فرانزک ٹیم نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ واقعے میں لڑکی کا بھائی ملزم ہے۔ وہ پونے میں کام کرتا ہے۔ وہ حال ہی میں گھر آیا تھا۔ واقعہ کے بعد سے وہ مفرور ہے۔ لڑکی کو ایک نوجوان سے محبت تھی۔ وہ اس کے ساتھ گئی تھی۔ پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ واقعے کا جلد پتہ چل جائے گا۔‘‘