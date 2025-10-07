دادا نے آٹھ سالہ پوتے کو گلا دباکر کر دیا قتل، لاش کو بھوسے میں چھپا دیا، پولیس کے ساتھ تلاشی کا کیا بہانہ

دادا نے آٹھ سالہ پوتے کو گلا دباکر کر دیا قتل، لاش کو بھوسے میں چھپا دیا، پولیس کے ساتھ تلاشی کا کیا بہانہ
دادا نے پیسے چوری کرنے کے شبہ میں اپنے پوتے کا گلا گھونٹ دیا اور گاؤں میں یہ افواہ پھیلائی اس کا پوتا لاپتہ ہے۔
Published : October 7, 2025 at 3:38 PM IST
جھانسی، اترپردیش: پیسے چوری کرنے کے شبہ میں دادا نے اپنے پوتے کا گلا دبا کر قتل کردیا۔ اس کے بعد اس نے لاش کو گھر میں بھوسے میں چھپا دیا اور افواہ پھیلائی کہ اس کا پوتا لاپتہ ہے۔ اس نے پولیس کو بھی اطلاع دی۔ پولیس نے لواحقین کے ساتھ مل کر بچے کی لاش برآمد کر کے تلاش شروع کر دی۔ پولیس کی تفتیش کے دوران ملزم دادا نے قتل کا اعتراف کر لیا اور اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔
یہ واقعہ جھانسی کے لہچورا تھانہ علاقے کے تحت چکرا گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر اروند کمار نے بتایا کہ ہفتہ کی دوپہر کو گاؤں کے رہائشی راجندر کے بیٹے مکیش (8) کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ والد نے الزام لگایا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیت پر گیا تھا۔ اس کا بیٹا مکیش، دادا سرمن اور دادی چاند مکھی گھر پر تھے۔ جب وہ واپس آئے تو مکیش غائب تھا۔ سرمن نے پولیس کو اپنے پوتے کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی۔
لاش ملنے کے باوجود دادا کا چہرہ بے تاب رہا
اس کے بعد پولیس نے اہل خانہ اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر مکیش کی تلاشی لی۔ اس دوران سرمن نے اپنے پوتے کی تلاش کا بہانہ کیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ بھی کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا، اس دوران مکیش لاپتہ ہو گیا۔ آٹھ گھنٹے کی تلاش کے بعد سنیچر کی رات مکیش کی لاش برآمد ہوئی جو گھر کے بھوسے میں چھپائی گئی تھی۔ اپنے پوتے کی لاش ملنے کے باوجود سرمن کا چہرہ بے تاب رہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔
پہلے انکار کیا، پھر اعتراف جرم
پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ جب گاؤں والوں سے سرمن کے جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسے باہر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے سرمن پر پولیس کا شک مزید گہرا ہو گیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران وہ یہ کہتے ہوئے انہیں دھوکہ دیتا رہا کہ مکیش اس کا پوتا ہے اور وہ اسے کیسے مار سکتا ہے۔ بعد ازاں پولیس کے دباؤ پر وہ ٹوٹ گیا اور جرم کا اعتراف کر لیا۔
دادا کو شبہ تھا کہ ان کے پوتے نے پیسے چرا کر اپنی ماں کو دیے
پولیس سپرنٹنڈنٹ کے مطابق سرمن نے پولیس کو بتایا کہ چاند مکھی دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے پڑوس میں گیا تھا۔ اسے شک تھا کہ مکیش اس کے پیسے چوری کر کے اپنی ماں کو دے رہا ہے۔ جس سے گھر میں اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ جب اس نے مکیش کو ڈانٹا تو اس نے جوابی وار کیا۔ غصے کے عالم میں اس نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کی موت کے بعد وہ گھبرا گیا۔ اس کے بعد اس نے مکیش کی لاش کو گھر میں بھوسے کے نیچے چھپا دیا اور مکیش کے لاپتہ ہونے کی افواہ پھیلائی۔
لاش کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ
اس کے بعد اس نے خاندان اور پولیس کے ساتھ اپنے پوتے کی تلاش کا ڈرامہ کیا۔ پولیس کے مطابق سرمن کا خیال تھا کہ لوگ مکیش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے اور موقع ملنے پر وہ لاش کو ٹھکانے لگا دے گا۔ یہ کسی کو بھی اس پر قتل کا شبہ کرنے سے روکے گا۔ قتل کے وقت سے لے کر پکڑے جانے تک وہ مکمل طور پر نارمل برتاؤ کر رہا تھا۔
ایس پی نے کہا، کئی دنوں سے خاندان میں جھگڑا تھا
مکیش کا پوسٹ مارٹم اتوار کو کیا گیا تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ اس کی موت گلا دبانے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد پولس نے پیر کی رات پورے واقعہ کا انکشاف کیا۔ ایس پی نے کہا کہ سرمن کے خاندان میں 10-15 دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ گھر والوں نے سرمن کی کونسلنگ کی تھی۔ پولیس نے جائے وقوعہ کو بھی دوبارہ بنایا ہے۔
مکیش خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا
مکیش خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی ایک بہن ہے۔ واقعے کے بعد سے اہل خانہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ سرمن کی اس حرکت سے نہ صرف خاندان بلکہ گاؤں والے بھی حیران ہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔