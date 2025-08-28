ETV Bharat / state

پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لڑکی کی لاش سے زیورات چوری، سونے کی چار بالیاں، بریسلیٹ اور پازیب غائب - GIRL DEAD BODY JEWELLERY MISSING

پیلی بھیت میں خودکشی کے بعد لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی، اسٹیشن انچارج نے کہا، زیورات نہیں ملے۔

jewellery taken out from girl dead body in pilibhit postmortem house 4 gold earrings bracelets and anklets missing father complains officers Urdu News
پوسٹ مارٹم ہاؤس میں چوری (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 10:42 AM IST

5 Min Read

پیلی بھیت، اترپردیش: پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لڑکی کی لاش سے زیورات غائب ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ لواحقین کا الزام ہے کہ جب لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تو سونے اور چاندی کے زیورات موجود تھے لیکن بعد میں انہیں زیورات نہیں دیے گئے۔ لواحقین نے حکام سے شکایت کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

معاملہ ضلع کے برکھیڑا تھانہ علاقہ کے گاؤں پترسا کنور پور کا ہے۔ یہاں کے رہنے والے دیانند نے شکایتی خط دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اس کی 22 سالہ بیٹی خوشبو نے 22 جولائی کو خودکشی کر لی تھی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ بیٹی نے بہت سے زیورات پہن رکھے تھے۔ اس نے انگوٹھی، دونوں کانوں میں سونے کی 4 بالیاں، ناک میں نتھ، پاؤں میں پازیب اور بائیں کلائی میں سونے کا کڑا پہن رکھا تھا۔ پنچنامے میں بھی اس کا ذکر ہے۔

پولیس نے ایک بیگ دیا، اس میں زیورات نہیں تھے

لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ اس کے بعد جب لواحقین لاش لینے پہنچے تو پولیس نے بیٹی کا سامان والا بیگ دیا۔ تھانے میں گھر والوں کے سامنے جب اس تھیلے کو کھولا گیا تو اس میں سونے اور چاندی کے زیورات نہیں تھے۔ دیانند کے مطابق جب پولیس افسران سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ زیورات تحقیقات کے بعد واپس کر دیے جائیں گے۔

ایک مہینہ گزر گیا، ابھی تک زیورات کا سراغ نہیں ملا

دیانند کے مطابق اس واقعے کو ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک زیورات نہیں ملے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل تھانے اور افسران کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کی فریاد نہیں سنی جا رہی ہے۔ اعلیٰ سطحی تحقیقات کر کے کارروائی کی جائے۔ خاندان پہلے ہی غم میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے اوپر، انہیں زیورات کے لیے ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔

پولس تھانہ انچارج نے کہا- معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے

برکھیڑا تھانے کے انچارج پرمود کمار کا کہنا ہے کہ پولس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس سے سیل بند حالت میں جو بھی ذاتی سامان ملا، اسے خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ تھیلے میں زیورات نہیں تھے۔ پورا معاملہ زیر تفتیش ہے۔ اس معاملے کی صورتحال تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوگی۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

پیلی بھیت، اترپردیش: پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لڑکی کی لاش سے زیورات غائب ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ لواحقین کا الزام ہے کہ جب لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تو سونے اور چاندی کے زیورات موجود تھے لیکن بعد میں انہیں زیورات نہیں دیے گئے۔ لواحقین نے حکام سے شکایت کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

معاملہ ضلع کے برکھیڑا تھانہ علاقہ کے گاؤں پترسا کنور پور کا ہے۔ یہاں کے رہنے والے دیانند نے شکایتی خط دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اس کی 22 سالہ بیٹی خوشبو نے 22 جولائی کو خودکشی کر لی تھی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ بیٹی نے بہت سے زیورات پہن رکھے تھے۔ اس نے انگوٹھی، دونوں کانوں میں سونے کی 4 بالیاں، ناک میں نتھ، پاؤں میں پازیب اور بائیں کلائی میں سونے کا کڑا پہن رکھا تھا۔ پنچنامے میں بھی اس کا ذکر ہے۔

پولیس نے ایک بیگ دیا، اس میں زیورات نہیں تھے

لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ اس کے بعد جب لواحقین لاش لینے پہنچے تو پولیس نے بیٹی کا سامان والا بیگ دیا۔ تھانے میں گھر والوں کے سامنے جب اس تھیلے کو کھولا گیا تو اس میں سونے اور چاندی کے زیورات نہیں تھے۔ دیانند کے مطابق جب پولیس افسران سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ زیورات تحقیقات کے بعد واپس کر دیے جائیں گے۔

ایک مہینہ گزر گیا، ابھی تک زیورات کا سراغ نہیں ملا

دیانند کے مطابق اس واقعے کو ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک زیورات نہیں ملے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل تھانے اور افسران کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کی فریاد نہیں سنی جا رہی ہے۔ اعلیٰ سطحی تحقیقات کر کے کارروائی کی جائے۔ خاندان پہلے ہی غم میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے اوپر، انہیں زیورات کے لیے ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔

پولس تھانہ انچارج نے کہا- معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے

برکھیڑا تھانے کے انچارج پرمود کمار کا کہنا ہے کہ پولس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس سے سیل بند حالت میں جو بھی ذاتی سامان ملا، اسے خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ تھیلے میں زیورات نہیں تھے۔ پورا معاملہ زیر تفتیش ہے۔ اس معاملے کی صورتحال تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوگی۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

DEAD BODY POSTMORTEM NEGLIGENCEPILIBHIT POSTMORTEM HOUSE THEFTJEWELLERY MISSING AT GIRL DEAD BODYPOSTMORTEM CORPSE JEWELRY THEFTGIRL DEAD BODY JEWELLERY MISSING

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.