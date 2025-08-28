پیلی بھیت، اترپردیش: پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لڑکی کی لاش سے زیورات غائب ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ لواحقین کا الزام ہے کہ جب لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تو سونے اور چاندی کے زیورات موجود تھے لیکن بعد میں انہیں زیورات نہیں دیے گئے۔ لواحقین نے حکام سے شکایت کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
معاملہ ضلع کے برکھیڑا تھانہ علاقہ کے گاؤں پترسا کنور پور کا ہے۔ یہاں کے رہنے والے دیانند نے شکایتی خط دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اس کی 22 سالہ بیٹی خوشبو نے 22 جولائی کو خودکشی کر لی تھی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ بیٹی نے بہت سے زیورات پہن رکھے تھے۔ اس نے انگوٹھی، دونوں کانوں میں سونے کی 4 بالیاں، ناک میں نتھ، پاؤں میں پازیب اور بائیں کلائی میں سونے کا کڑا پہن رکھا تھا۔ پنچنامے میں بھی اس کا ذکر ہے۔
پولیس نے ایک بیگ دیا، اس میں زیورات نہیں تھے
لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ اس کے بعد جب لواحقین لاش لینے پہنچے تو پولیس نے بیٹی کا سامان والا بیگ دیا۔ تھانے میں گھر والوں کے سامنے جب اس تھیلے کو کھولا گیا تو اس میں سونے اور چاندی کے زیورات نہیں تھے۔ دیانند کے مطابق جب پولیس افسران سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ زیورات تحقیقات کے بعد واپس کر دیے جائیں گے۔
ایک مہینہ گزر گیا، ابھی تک زیورات کا سراغ نہیں ملا
دیانند کے مطابق اس واقعے کو ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک زیورات نہیں ملے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل تھانے اور افسران کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کی فریاد نہیں سنی جا رہی ہے۔ اعلیٰ سطحی تحقیقات کر کے کارروائی کی جائے۔ خاندان پہلے ہی غم میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے اوپر، انہیں زیورات کے لیے ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔
پولس تھانہ انچارج نے کہا- معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے
برکھیڑا تھانے کے انچارج پرمود کمار کا کہنا ہے کہ پولس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس سے سیل بند حالت میں جو بھی ذاتی سامان ملا، اسے خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ تھیلے میں زیورات نہیں تھے۔ پورا معاملہ زیر تفتیش ہے۔ اس معاملے کی صورتحال تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوگی۔
