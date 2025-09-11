دو حقیقی بھائیوں کے قتل کا معاملہ، اکتیس سال بعد بی ایس پی کے سابق ایم ایل اے چھوٹے سنگھ چوہان کو عمر قید کی سزا، وکیل کے لباس میں کی تھی خود سپردگی

ETV Bharat / state

اورئی میں دو حقیقی بھائیوں کے قتل کیس میں سزا یافتہ BSP کے سابق ایم ایل اے چھوٹے سنگھ چوہان نے جمعرات کو خودسپردگی کی۔

عدالت نے بی ایس پی کے سابق ایم ایل اے چھوٹے سنگھ چوہان کو جیل بھیج دیا (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 11, 2025 at 5:24 PM IST

جالون، اترپردیش: راج کمار عرف راجہ بھیا اور اس کے بھائی جگدیش شرن کو 30 مئی 1994 کی دوپہر اورائی کے چرخی تھانہ علاقے کے بنورا بیدھ گاؤں میں پردھان الیکشن میں دشمنی پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بی ایس پی کے سابق ایم ایل اے چھوٹے سنگھ چوہان نے جمعرات کو اس 31 سال پرانے معاملے میں خودسپردگی کی۔ ایم پی ایم ایل اے کی عدالت میں جج بھارتندو سنگھ نے سابق ایم ایل اے کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔

جالون کے ایم پی-ایم ایل اے کی عدالت نے فیصلہ سنایا

جالون ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے بیناورا بیدھ گاؤں میں بہت زیر بحث دوہرے قتل کیس میں جمعرات کو 31 سال بعد فیصلہ سنایا۔ ضلعی عدالت صبح سے ہی چھاؤنی میں تبدیل ہوگئی۔ سکیورٹی کے پیش نظر 14 تھانوں کی پولیس فورس تعینات کی گئی تھی۔ پانچ سی اوز موقع پر تعینات تھے۔

بی ایس پی کے سابق ایم ایل اے وکیل کے لباس میں پہنچے

بیریکیڈنگ کے درمیان عام شہریوں کا داخلہ روک دیا گیا۔ صرف وکلاء اور مجاز لوگوں کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ ایس پی ڈاکٹر درگیش کمار خود موقع پر موجود تھے۔ اطلاع ملی کہ بی ایس پی کے سابق ایم ایل اے چھوٹے سنگھ چوہان وکیل کا لباس پہن کر عدالت پہنچے تھے۔ انہوں نے جج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عدالت نے فوری کارروائی شروع کر دی۔

چھوٹے سنگھ چوہان کو عدالت سے ہی جیل بھیجا گیا

گواہوں اور دستاویزات کی بنیاد پر بی ایس پی کے سابق ایم ایل اے چھوٹے سنگھ چوہان کو مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں جیل بھیجنے کا حکم بھی دیا گیا۔ عدالت کے باہر موجود حامیوں نے فیصلے کے خلاف نعرے لگائے۔ حامیوں نے اسے سیاسی سازش قرار دیا۔ ساتھ ہی دونوں بھائیوں کے اہل خانہ نے اسے انصاف کی جیت قرار دیا۔

پردھانی الیکشن کی دشمنی میں دو بھائیوں کا قتل

یہ قتل 30 مئی 1994 کو چرکھی تھانہ علاقے کے گاؤں بنورا بیدھ میں ہوا تھا۔ راج کمار عرف راجہ بھیا اور اس کے بھائی جگدیش شرن کو پردھانی الیکشن کی دشمنی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس معاملے میں چھوٹے سنگھ چوہان سمیت کئی لوگوں کے نام سامنے آئے تھے۔ کیس کی سماعت 1995 سے شروع ہوئی۔

سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے کیس خارج نہیں ہوا

پولیس تفتیش میں دوہرے قتل کیس میں چھوٹے سنگھ چوہان، اکھلیش کرشنا مراری، بچہ سنگھ، چھنا سنگھ کے نام بھی شامل تھے۔ 18 فروری 1995 کو تمام ملزمان کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں مقدمہ شروع ہوا۔ سال 2007 میں چھوٹے سنگھ چوہان بی ایس پی کے ٹکٹ پر کالپی اسمبلی سیٹ سے ایم ایل اے بنے تھے۔

ریاستی حکومت نے کیس واپس لے لیا

ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد ریاستی حکومت نے چھوٹے سنگھ کا کیس واپس لے لیا تھا۔ چھوٹے سنگھ کی فائل کو ایڈیشنل سیشن ایف ٹی سی نے 19 مئی 2005 کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد مدعی نے سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ 24 اپریل 2024 کو سپریم کورٹ نے حکومت کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے ایم پی-ایم ایل اے کورٹ میں تیزی سے سماعت کا حکم دیا تھا۔

سوشل میڈیا پر حامیوں کو عدالت میں بلایا گیا

عدالت عظمیٰ نے ایم پی-ایم ایل اے کی عدالت میں جلد سماعت کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے چھوٹے سنگھ چوہان مفرور تھا۔ بدھ کی رات انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے اس کیس کو سیاسی سازش قرار دیا۔ انہوں نے حامیوں سے جمعرات کو عدالت پہنچنے کی اپیل کی تھی۔ عمر قید کی سزا کے بعد ان کی سیاسی زندگی ختم تصور کی جا رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

