ایم ایل اے سنجے پاٹھک کی جج کو براہ راست کال، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے جج نے سماعت سے کیا انکار - SANJAY PATHAK CALL HC JUDGE

مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے جج وشال مشرا نے بی جے پی ایم ایل اے سنجے پاٹھک کے کیس کی سماعت کرنے سے انکار کردیا۔

جج نے ایم ایل اے سنجے پاٹھک کے کیس کی سماعت کرنے سے انکار کردیا (ETV Bharat Madhya Pradesh)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 3, 2025 at 7:37 AM IST

4 Min Read

جبل پور، مدھیہ پردیش: ریاست مدھیہ پردیش میں کٹنی ضلع کے وجے راگھو گڑھ سے بی جے پی ایم ایل اے سنجے پاٹھک ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ اس بار انہوں نے ہائی کورٹ کے جج وشال مشرا کو ہائی کورٹ میں چل رہے ایک کیس کے سلسلے میں براہ راست فون کیا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج وشال مشرا نے اپنے حکم میں اس کا ذکر کیا اور کہا، "سنجے پاٹھک نے انہیں بلایا تھا، اس وجہ سے مجھ سے اب اس کیس کی سماعت نہیں ہوگی۔"

مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں کان کنی کیس کی سماعت (ETV Bharat Madhya Pradesh)

شکایت کنندہ نے EOW کو درخواست دی تھی

آپ کو بتا دیں کہ کٹنی کے رہنے والے آشوتوش ڈکشٹ نے مدھیہ پردیش حکومت کے سابق وزیر اور فی الحال بی جے پی ایم ایل اے سنجے پاٹھک کے خلاف اقتصادی جرائم کی تحقیقاتی شاخ (EOW) سے شکایت کی تھی۔ اس میں انہوں نے سنجے پاٹھک پر مالی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا تھا۔ جب اقتصادی جرائم کی تفتیشی برانچ نے طویل عرصے تک کیس کی سماعت نہیں کی تو آشوتوش دیکشت نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی۔ اس کیس کی سماعت مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے جج وشال مشرا کی عدالت میں ہونی تھی۔

ہائی کورٹ کے جج وشال مشرا نے خط میں کیا لکھا (ETV Bharat Madhya Pradesh)

ہائی کورٹ کے جج وشال مشرا نے خط میں کیا لکھا؟

ہائی کورٹ کے جج وشال مشرا نے اس کیس کی سماعت کے دوران تمام فریقین کے وکلاء کی موجودگی میں ایک خط جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے "سنجے پاٹھک نے آشوتوش ڈکشٹ کی طرف سے دائر درخواست کے معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں اس کیس کی سماعت نہیں کروں گا"۔ انہوں نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ اس کیس کو سماعت کے لیے کسی اور عدالت میں بھیجا جائے۔

مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں کان کنی کیس کی سماعت ہوگی

دریں اثنا عرضی گزار آشوتوش ڈکشٹ کا کہنا ہے کہ "انہوں نے سنجے پاٹھک کے خلاف شکایت کی ہے۔ سنجے پاٹھک کی کمپنی نے کٹنی کے قریب غیر قانونی کھدائی کی ہے۔" آشوتوش ڈکشٹ نے یہ جانکاری اقتصادی جرائم کی تحقیقاتی شاخ کو دی تھی، اس معاملے کی سماعت ہائی کورٹ میں ہونی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائی کورٹ کی تاریخ میں شاید یہ پہلا کیس ہے، جس میں کسی جج نے ایمانداری کے ساتھ ایک آرڈر کے ذریعے لکھا ہے کہ پٹیشن پر اثر انداز ہونے کے لیے براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس معاملے میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ عرضی کس کے حوالے کرتے ہیں۔

