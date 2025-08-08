پٹنہ: الیکشن کمیشن (ای سی) نے جمعہ کو بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کو ایک نوٹس بھیجا، جس میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ موجود انتخابی شناختی کارڈ (ای پی آئی سی) جعلی معلوم ہوتا ہے۔ کمیشن نے انہیں 16 اگست تک متعلقہ انتخابی رجسٹریشن افسر کے پاس کارڈ جمع کرانے کو کہا، یہ کہتے ہوئے کہ جعلی سرکاری دستاویزات کا استعمال جرم ہے۔
اس معاملے پر تیجسوی کو ای سی کا یہ دوسرا نوٹس ہے اور ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اسے نظر انداز کرنے سے انہیں قانونی طور پر الجھن کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔اس ہفتے کے شروع میں انہیں بھیجے گئے پہلے ایک نوٹس میں، کمیشن نے انہیں متعلقہ افسر سے ملنے کو کہا تھا۔
انتخابی رجسٹریشن افسر کے ساتھ پٹنہ صدر سب ڈویژنل افسر (ایس ڈی او) کے ذریعہ لکھا گیا ای سی کا تازہ نوٹس، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رہنما تیجسوی کی طرف سے 2 اگست کو منعقد کی گئی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا گیا۔ یہ پریس کانفرنس اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) ڈرافٹ ووٹر لسٹ کی اشاعت کے ایک دن بعد منعقد ہوئی تھی۔
تیجسوی نے میڈیا والوں کے سامنے ایک ای پی آئی سی بیئرنگ نمبر 'RAB2916120' کو ظاہر کیا تھا اور زور دے کر کہا تھا کہ ان کا نام ایس آئی آر ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں نہیں پایا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا نام اس سے حذف کر دیا گیا ہے۔
ای سی کی جانب سے تیجسوی کو کہا گیا کہ "تحقیقات کی گئی، اور پتہ چلا کہ آپ کا نام بہار اینیمل سائنسز یونیورسٹی کی لائبریری کی عمارت میں پولنگ سینٹر نمبر 204 کے سیریل نمبر 416 پر درج ہے، جس کا EPIC نمبر RAB0456228 ہے۔"
مزید کہا گیا کہ تیجسوی نے 2015 اور 2020 کے اسمبلی انتخابات لڑتے ہوئے جو حلف نامہ داخل کیا تھا اس میں ایک ہی ای پی آئی سی نمبر، 'RAB0456228' درج تھا۔
نوٹس میں مزید کہا گیا کہ "پریس کانفرنس میں دکھایا گیا EPIC نمبر RAB2916120 گزشتہ کئی سالوں کی مختلف انتخابی فہرستوں کے ڈیٹا بیس میں تلاشی کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا، حقائق بتاتے ہیں کہ آپ کی طرف سے دکھایا گیا EPIC جعلی ہے۔"
نوٹس میں کہا گیا کہ "جعلی سرکاری دستاویزات بنانا اور ان کا استعمال کرنا جرم ہے۔ ہم ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ EPIC کارڈ جعلی ہے اور آپ اسے 16 اگست کی شام 5 بجے تک انتخابی رجسٹریشن افسر کے پاس جمع کرائیں۔"
دریں اثنا، آر جے ڈی کے ترجمان چترنجن گگن نے نوٹس کو لے کر الیکشن کمیشن پر حملہ کیا اور اسے اس معاملے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ ای سی کو جواب دینا چاہیے کہ تیجسوی کو دو ای پی آئی سی کیسے جاری کیے گئے۔ ہمارے لیڈر اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے۔ ایسے کئی معاملے ہیں۔ اس کے علاوہ ای سی کو بتانا چاہیے کہ ایک منگتو رام جس گھر میں تیجسوی رہ رہا ہے، اس میں کیسے درج ہے۔ یہاں تک کہ گھر کا نمبر بھی بدل گیا ہے۔"