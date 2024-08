ETV Bharat / state

عتیق اشرف کے قتل کی تحقیقات اور اسدغلام انکاؤنٹر کی رپورٹ آج اسمبلی میں پیش کی جائے گی - monsoon session of the UP Assembly

Aug 1, 2024

یوپی اسمبلی کے مانسون اجلاس کے چوتھے دن،عتیق اشرف کی موت کی تحقیقات اور اسدغلام انکاؤنٹر کی رپورٹ پیش کی جائے گی ( Etv bharat )

لکھنؤ: اسمبلی کے مانسون اجلاس کے چوتھے دن آج ایوان کی کارروائی کے دوران ضمنی بجٹ پر بحث ہوگی۔ اس کے علاوہ پریاگ راج میں عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے قتل معاملے میں بنائے گئے عدالتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ آج اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ گزشتہ سال ریاستی حکومت نے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی صدارت میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی اور اس کی رپورٹ آج اسمبلی کی میز پر پیش کی جائے گی۔ عتیق احمد کے بیٹے اسد اور اس کے ساتھی غلام کو جھانسی میں ایک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا تھا، حکومت نے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس راجیو لوچن ملہوترا اور سابق ڈی جی پی وی کے گپتا کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس کی رپورٹ بھی آج ایوان میں پیش کی جائے گی۔ اس دوران دیگر قانون سازی کے کام بھی کئے جائیں گے۔ ایوان میں پیش کیے جانے والے ضمنی بجٹ کی گرانٹس کے مطالبات پر بھی آج بحث کی جائے گی۔ ایوان میں وقفہ سے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اپوزیشن ارکان حکومت سے امن و امان سے لے کر مہنگائی، بے روزگاری، تعلیمی نظام اور پیپر لیکس جیسے مسائل پر سوالات کریں گے۔ اسی دوران عتیق اور اشرف کی ہلاکت کی تحقیقاتی رپورٹ کے علاوہ اسد اور غلام کے انکاؤنٹر کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ متعدد واقعات پر بنائے گئے انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی ایوان کی میز پر رکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کی جانب سے اپنے علاقے کے مسائل اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے درخواستیں بھی دائر کی جائیں گی۔ ان درخواستوں کی بنیاد پر سڑکوں وغیرہ کے تعمیراتی کاموں پر بات کرنے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے محکموں سے بجٹ حاصل کرنے کے انتظامات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

اس کے علاوہ ایوان کی کارروائی کے دوران کئی بل بھی پیش کیے جائیں گے۔ بلوں کو بحث کے بعد پاس کرنے یا پاس کرنے کے لیے سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجنے جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جی ایس ٹی اور دیگر محکموں کی جانب سے انکوائری کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ ایک روز قبل ایوان کی کارروائی میں حکومت نے نزول پراپرٹی بل منظور کیا۔ بل کی منظوری سے قبل ایوان میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ سماج وادی پارٹی کے ارکان ایوان کی گھنٹی کے پاس آئے اور ہنگامہ اور نعرے بازی کی۔ اس دوران اسمبلی ہاؤس میں ریاستی دارالحکومت خطہ بل بھی منظور کیا گیا۔ ایم ایل ایز کے ہنگامے اور دھرنے کے باوجود ایوان کی کارروائی جاری رہی لیکن شام دیر گئے سماج وادی پارٹی کے ایم ایل اے کی طرف سے مسلسل ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالنے والی ہڑتال کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے ایوان کی کارروائی ملتوی کردی مزید پڑھیں: یوپی میں مبینہ لو جہاد اور تبدیلی مذہب پر ہوگی عمر قید کی سزا، ایوان میں بل پیش