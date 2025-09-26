ETV Bharat / state

معصوم بچے کو قتل کرنے کے الزام میں دو بھائیوں کا انکاونٹر، بچے کی لاش کو تھیلے میں بھر کر جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا

سدھاری اور مبارک پور تھانے کی مشترکہ ٹیم نے کارروائی انجام دی، پولیس نے پورے معاملے کا انکشاف کیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 26, 2025 at 2:48 PM IST

اعظم گڑھ: اترپردیش پولیس نے سات سالہ شاہ زیب کے قتل کے الزام میں دو بھائیوں کو گرفتار کیا ہے، بتایا گیاہے کہ لڑکے کی لاش کو بوری میں بھر کر خاردارجھاڑیوں میں پھینک دیا گیا۔ سدھاری اور مبارک پور تھانوں کی ایک مشترکہ ٹیم نے جمعرات کی شام یہ کارروائی انجام دی۔ پولیس نے اب پورے معاملے کو سلجھا لیا ہے۔

کیا تھا معاملہ؟ شاہ زیب کے والد صاحب عالم کی جانب سے پولیس کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق، ان کا بیٹا 24 ستمبر کی شام 5 بجے کے قریب لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس نے سدھاری پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔

ایس پی نے کئی ٹیمیں تشکیل دیں:

سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر انیل کمار نے کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کئی ٹیمیں تشکیل دیں۔ خاندان نے دو حقیقی بھائیوں شیلیندر کمار نگم عرف منٹو اور راجہ نگم کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی۔ دونوں پر پرانی دشمنی اور کاروباری تنازع کا الزام تھا۔ جمعرات کو پولیس کو شاہ زیب کی لاش ایک بوری میں بھری ہوئی ملی جو گھر کے قریب خاردار جھاڑیوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے پورے معاملے کی تیزی سے جانچ شروع کردی۔ پولیس کے مطابق جمعرات کی شام سات بجے سدھاری تھانہ علاقے میں ڈینٹل کالج کے آگے سڑک پر چیکنگ کے دوران دونوں ملزمان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔

ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کردی، اس دوران دونوں ملزمان نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کردی۔ پولیس کو اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کرنی پڑی۔ دونوں ملزمان زخمی ہوگئے۔ شیلیندر کمار نگم عرف منٹو کو دو گولیاں لگیں، اور راج کو ایک گولی لگی۔ دونوں کو ٹانگ میں گولی لگی۔ پولیس نے دونوں کو اسپتال میں داخل کرایا۔ دونوں ملزمان سے دو غیر قانونی پستول اور متعدد کارتوس برآمد کر لیے گئے۔

پولیس جانچ کر رہی ہے:

اعظم گڑھ کے ایس پی انیل کمار نے کہا کہ دونوں ملزمان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اہل خانہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی بنیاد پر تفتیش جاری ہے۔ دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ دونوں سے فی الحال پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ گرفتار کرنے والی ٹیم میں مبارک پور کے انسپکٹر انچارج ششیمولی پانڈے اور سدھاری انسپکٹر انچارج ہمیندر کمار سنگھ شامل ہیں۔

