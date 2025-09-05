ETV Bharat / state

الہٰ آباد میں دو معصوم بچیوں کی عصمت دری، ایک ملزم گرفتار، نابالغ کو بھیجا گیا جوینائل ہوم - RAPE IN PRAYAGRAJ

پولیس دونوں واقعات کی تفتیش کر رہی ہے، دونوں ملزمان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔

الہٰ آباد میں لڑکیوں کی عصمت دری (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2025 at 11:54 AM IST

3 Min Read

الہٰ آباد، اترپردیش: یوپی کے الہٰ آباد میں معصوم بچیوں کی عصمت دری کے دو الگ الگ واقعات سامنے آئے ہیں۔ پولیس دونوں مقدمات کے ملزمین کو تھانے لے آئی۔ ان میں سے ایک ملزم کو جوینائل ہوم بھیج دیا گیا ہے۔

ٹافی کا لالچ دے کر زیادتی

پہلا واقعہ تھانہ بحریہ کے ایک گاؤں کا ہے۔ جہاں 45 سالہ دکاندار 6 سالہ لڑکی کو ٹافی کا لالچ دے کر دکان کے اندر لے گیا، پھر بچی سے زبردستی زیادتی کی۔ ملزم نے لڑکی سے کہا کہ کسی کو نہ بتانا ورنہ اسے قتل کر دے گا۔ اس وقت جب لڑکی گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر گھر والوں کو پوری واردات کا علم ہوا۔

اہل خانہ نے بحریہ تھانے پہنچ کر پولیس کو معاملے کی شکایت کی۔ تھانہ انچارج برجیش سنگھ نے بتایا کہ اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔

چار سالہ معصوم کی عصمت دری

دوسرا واقعہ تھانہ گھور پور علاقہ کا ہے۔ جہاں ایک نوجوان نے ماں کے ساتھ بکریاں چرانے گئی چار سالہ بچی سے زیادتی کی۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ نے بتایا کہ اس کا شوہر مزدور ہے۔ وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ اپنی چار سالہ بیٹی کے ساتھ بکریاں چرانے گئی تھی۔ گاؤں کا ایک نوجوان جمنا ندی کے پاس لڑکی کو پیار کرنے لگا۔ عورت لڑکی کو نوجوان کے پاس چھوڑ کر بکریوں کے پیچھے کچھ دور چلی گئی۔

جب وہ واپس آئی تو نہ لڑکی نظر آئی اور نہ ہی نوجوان نظر آیا۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا تو معصوم بچی خون میں بھیگی لت پت جھاڑیوں کے پیچھے پڑی تھی۔ اس کے بعد خاتون نے پولیس سے شکایت کی۔ اے سی پی کادھیارا وویک یادو نے کہا کہ 14 سالہ ملزم کو نابالغ گھر بھیج دیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

