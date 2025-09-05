الہٰ آباد میں دو معصوم بچیوں کی عصمت دری، ایک ملزم گرفتار، نابالغ کو بھیجا گیا جوینائل ہوم - RAPE IN PRAYAGRAJ
پولیس دونوں واقعات کی تفتیش کر رہی ہے، دونوں ملزمان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔
Published : September 5, 2025 at 11:54 AM IST
الہٰ آباد، اترپردیش: یوپی کے الہٰ آباد میں معصوم بچیوں کی عصمت دری کے دو الگ الگ واقعات سامنے آئے ہیں۔ پولیس دونوں مقدمات کے ملزمین کو تھانے لے آئی۔ ان میں سے ایک ملزم کو جوینائل ہوم بھیج دیا گیا ہے۔
ٹافی کا لالچ دے کر زیادتی
پہلا واقعہ تھانہ بحریہ کے ایک گاؤں کا ہے۔ جہاں 45 سالہ دکاندار 6 سالہ لڑکی کو ٹافی کا لالچ دے کر دکان کے اندر لے گیا، پھر بچی سے زبردستی زیادتی کی۔ ملزم نے لڑکی سے کہا کہ کسی کو نہ بتانا ورنہ اسے قتل کر دے گا۔ اس وقت جب لڑکی گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر گھر والوں کو پوری واردات کا علم ہوا۔
اہل خانہ نے بحریہ تھانے پہنچ کر پولیس کو معاملے کی شکایت کی۔ تھانہ انچارج برجیش سنگھ نے بتایا کہ اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔
چار سالہ معصوم کی عصمت دری
دوسرا واقعہ تھانہ گھور پور علاقہ کا ہے۔ جہاں ایک نوجوان نے ماں کے ساتھ بکریاں چرانے گئی چار سالہ بچی سے زیادتی کی۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ نے بتایا کہ اس کا شوہر مزدور ہے۔ وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ اپنی چار سالہ بیٹی کے ساتھ بکریاں چرانے گئی تھی۔ گاؤں کا ایک نوجوان جمنا ندی کے پاس لڑکی کو پیار کرنے لگا۔ عورت لڑکی کو نوجوان کے پاس چھوڑ کر بکریوں کے پیچھے کچھ دور چلی گئی۔
جب وہ واپس آئی تو نہ لڑکی نظر آئی اور نہ ہی نوجوان نظر آیا۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا تو معصوم بچی خون میں بھیگی لت پت جھاڑیوں کے پیچھے پڑی تھی۔ اس کے بعد خاتون نے پولیس سے شکایت کی۔ اے سی پی کادھیارا وویک یادو نے کہا کہ 14 سالہ ملزم کو نابالغ گھر بھیج دیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔