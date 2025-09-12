پاکستانی نسل کی گایوں کے بھارتی ہوئے دیوانے، کسان ہو رہے ہیں مالامال، آخر ان گایوں کی کیا ہے خاصیت؟

پاکستانی نسل کی گایوں کے بھارتی ہوئے دیوانے، کسان ہو رہے ہیں مالامال، آخر ان گایوں کی کیا ہے خاصیت؟
پاکستانی نسل کی ساہیوال گائے کی بھارت میں بہت مانگ ہے۔20 لیٹر تک دودھ دینے کی صلاحیت کسانوں کے لیے بہت منافع بخش ہے۔
Published : September 12, 2025 at 4:31 PM IST
چھندواڑہ (مدھیہ پردیش): بھلے ہی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں مٹھاس نہیں ہے لیکن پاکستان کی گائے نہ صرف بھارت میں مٹھاس ڈال رہی ہیں بلکہ پیسوں کی بارش بھی کر رہی ہیں۔ یہ گائے زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جس کی وجہ سے کسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ آئیے اس گائے کے بارے میں جانتے ہیں۔
انڈیا کے لوگ پاکستان کی گائے کے دیوانے ہیں
کسانوں کو فائدہ پہنچانے اور دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت ہند مقامی نسل کی گایوں کی پرورش کو فروغ دے رہی ہے۔ جس میں سب سے زیادہ مانگ ساہیوال کی گائے کی ہے کیونکہ اس کا دودھ غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر گایوں سے بھی زیادہ ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس گائے کی پیدائش پاکستان سے ہوئی ہے۔ دراصل، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ساہیوال نام کا ایک ضلع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گائیں کہاں سے نکلی ہیں۔ بھارت میں بھی ساہیوال گائے کی مانگ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے لیے حکومت جانوروں کی افزائش کے منصوبے چلا کر کسانوں کو اچھی نسل کی گائے بھی فراہم کر رہی ہے۔
فوائد کے ساتھ آمدنی کا ذریعہ
ریٹائرڈ ویٹرنرین ڈاکٹر سریندر چوکسی نے کہا کہ "ساہیوال اور گر کو بنیادی طور پر گائے کی دیسی نسلیں تصور کی جاتی ہیں، کچھ گائیں ایسی ہیں جو مکمل طور پر دیسی ہیں، لیکن دودھ کی مقدار کم ہے، جس کی وجہ سے کسان ان کو پالنے میں ہچکچاتے ہیں، لیکن ساہیوال اور گر گائے میں 2 لیٹر دودھ دینے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان کی افزائش نسل بھی زیادہ ہے۔ ان کے دودھ میں بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے اس لیے یہ جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
کسان اپنے جسم کی حفاظت اور آمدنی بڑھانے کے لیے ان گایوں کو زیادہ سے زیادہ پال رہے ہیں۔ ہندوستان میں ڈیری نسلوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ ان میں ساہیوال، گر، لال سندھی، کانکریج، راٹھی اور تھرپارکر شامل ہیں۔ وہ ایک سال کے دودھ پلانے کی مدت میں 4000 لیٹر تک دودھ دیتی ہیں۔ ہندوستان میں یہ زیادہ تر پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں پالی جاتی ہیں۔
دیسی نسل کی گائے اور جرسی گائے میں کیا فرق ہے؟
ویٹرنری ڈاکٹر، ڈاکٹر سریندر چوکسے نے کہا کہ "ساہیوال گائے کو اس کے رنگ اور جسمانی ساخت سے پہچانا جا سکتا ہے۔ عام طور پر خالص ساہیوال گائے کا رنگ سرخ سے بھورے کے درمیان ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں نسبتاً چھوٹی اور سر تھوڑا سا چوڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس نسل کی گائے کی پشت پر کا کوہان اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے اور گائے کی گردن کے نیچے کی جلد پر سیاہ دھبے ہوتے ہیں، سفید دھبے ہوتے ہیں۔
حکومت دیسی نسل کی ساہیوال گائے بھی فراہم کرتی ہے۔ جانوروں کی افزائش کے پروجیکٹ کے انچارج سونو کدم نے کہا کہ حکومت کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے دودھ دینے والے جانوروں کی افزائش بڑھانے کے لیے بھی مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ جس کی وجہ سے چھندواڑہ کے شنکر اینیمل بریڈنگ پروجیکٹ میں ساہیوال نسل کی گائے کسانوں کو مقررہ قیمت پر دی جاتی ہیں۔ یہاں تقریباً 450 گائیں ہیں، جنہیں پالا جا رہا ہے۔ پھر ان گایوں سے پیدا ہونے والی مادہ ساہیوال گائے کسانوں کو فروخت کردی جاتی ہیں۔