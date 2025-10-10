بھارتی فوج نے پتھورا گڑھ میں ہوم اسٹے سہولت متعارف کرائی، سیاحت کو فروغ دینا مقصد
برف پوش پہاڑوں کے دامن میں آپ کا استقبال ہے۔ پِتھوراگڑھ میں بھارتی فوج نے ایک ایسا ہی خواب حقیقت میں بدل دیا ہے۔
Published : October 10, 2025 at 6:15 PM IST
پِتھوراگڑھ : اتراکھنڈ کا سرحدی ضلع پِتھوراگڑھ، آدی کیلاش اور کیلاش مانسروور کے راستے پر واقع ہے۔ اب یہاں ہندوستانی فوج نے دھارچولا میں ایک شاندار ہوم اسٹے قائم کیا ہے۔ سیاح اور یاتری اس منفرد تجربے کے لیے جوق در جوق آ رہے ہیں، اور ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ سیاحت کو فروغ دینے اور مقامی برادریوں کو بااختیار بنانے کا مقصد رکھتا ہے۔
پِتھوراگڑھ کا گربيانگ گاؤں کبھی "منی یورپ" کہلاتا تھا۔ 1962 کی جنگ سے پہلے یہ ہند-چین تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اب ہندوستانی فوج نے یہاں نئی سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ آپریشن سدبھاونا کے تحت، فوج نے ٹینٹ پر مبنی ہوم اسٹے کا افتتاح کیا ہے تاکہ سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ اقدام حکومت ہند کے وائبرنٹ ولیج پروگرام کے مطابق ہے۔
برطانوی دور میں گربيانگ گاؤں کو اپنی دلکش وادیوں اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے "ہندوستان کا یورپ" کہا جاتا تھا۔ تاہم، اب یہ گاؤں زیادہ تر ویران نظر آتا ہے۔ بہتر مواقع کی تلاش میں زیادہ تر خاندان یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ فوج کا یہ اقدام گاؤں کو دوبارہ آباد کرنے میں مدد دے گا۔
گربيانگ ولیج کمیٹی اس ہوم اسٹے کو چلاتی ہے، جو مقامی لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرتا ہے۔ فی شخص 1,000 روپے فی رات میں کھانا بھی شامل ہے۔ یہ ہوم اسٹے چھ دیہاتوں کی معیشت کو فروغ دے گا۔ مقامی آبادی کی موجودگی سرحد پر سیکیورٹی کے لیے بھی اہم ہے، وہ فوج کی آنکھیں اور کان ہیں۔ اس ہوم اسٹے کا افتتاح لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی مشرا نے کیا۔
گربيانگ گاؤں ہمالیہ کے دامن میں، برف پوش چوٹیوں اور پرسکون وادیوں کے درمیان واقع ہے۔ اسے شیو نگری گنجی کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آدی کیلاش، اوم پروت اور کالا پانی کے لیے یاترا کا نقطہ آغاز ہے۔ سڑک کے ذریعے پِتھوراگڑھ پہنچ کر دھارچولا اور پھر تاواگھاٹ-گربيانگ روڈ سے یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ قریبی ہوائی اڈہ نینی سینی پِتھوراگڑھ ہے اور ریلوے اسٹیشن تنک پور ہے۔