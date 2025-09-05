بچے نے اچانک ایئر گن کا ٹریگر دبایا، گولی چلی اور۔۔۔

بچے نے آدمی کے ہاتھ میں پکڑی بندوق کا ٹریگر دبایا۔ گولی چلنے سے اس کا بھائی دم توڑ گیا۔ جانیں یہ سب کیسے ہوا۔۔
Published : September 5, 2025 at 8:17 PM IST
سرسی: کرناٹک کے اترا کنڑ ضلع میں جمعہ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ضلع کے سرسی علاقے میں 7 سالہ بچے نے کھیلتے ہوئے غلطی سے ایئر گن کا ٹریگر دبا دیا۔ اس واقعے میں ان کے 9 سالہ بڑے بھائی کی موت ہو گئی۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب باسپا انڈیار کے دونوں بیٹے ایک گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے۔ اس واقعہ میں لڑکا موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ متوفی کے اہل خانہ کا تعلق ہاویری سے ہے۔
نتیش گوڑا سومانلی اور راگھویندر ہیگڈے کے سپاری کے باغ میں بندروں کی دہشت کو روکنے کے لیے ایئر گن کے ساتھ باغ کی حفاظت کر رہے تھے۔ جمعہ کی صبح نتیش گوڑا کام پر آئے اور موبائل نوٹ لینے ہیگڑے کے گھر گئے۔ عید میلاد کی چھٹی کے باعث تین بچے وہاں کھیل رہے تھے۔
نتیش گوڑا کو دیکھتے ہی بچے ان کی طرف بھاگے۔ اس دوران بچے نے نتیش کے ہاتھ میں پکڑی بندوق کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی لگنے سے اس کا بھائی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
گھر کے مالک نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ باغ میں گیا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ روزانہ تین بچے ان کے گھر کھیلنے آتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا دیا ہوا ناشتہ کھاتے اور سکول جاتے۔ آج چھٹی کی وجہ سے بچے رات 9 بجے تک ان کے گھر پر تھے۔
گھر کے مالک نے بتایا کہ ان کے پاس نتیش نام کا ایک شخص ہے جو بندروں کو بھگاتا ہے۔ وہ اپنے گھر موبائل نوٹ جمع کرانے آیا تھا۔ اس دوران وہ لڑکے کے پاس گیا تھا۔ پھر لڑکے نے غلطی سے بندوق کا ٹریگر دبا دیا اور یہ بڑا حادثہ ہو گیا۔
اس واقعہ کے بعد ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور معاملے کی جانچ کی۔ واقعے کی ویڈیو سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوگئی۔ پولس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ متوفی لڑکے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرسی پنڈت پبلک اسپتال لے جایا گیا ہے۔
یہ واقعہ سرسی دیہی پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس جگدیش، ڈی ایس پی گیتا پاٹل، سی پی آئی ششی کانت ورما، پی ایس آئی سنتوش کمار نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور معائنہ کیا۔
