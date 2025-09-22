بیوی نے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا کیا قتل، کاٹ دی شرمگاہ۔۔بس ایک ثبوت چھوڑ دیا
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے بتایا کہ مرکزی ملزم سونو نت اور ونود بنواسی کی بیوی رام رتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
Published : September 22, 2025 at 11:52 PM IST
سلطانپور: 17 ستمبر کو ضلع کے دھامور تھانہ علاقے میں ایک لاش ملی تھی۔ اس کی شناخت امیٹھی ضلع کے ٹکاور گاؤں کے ونود بنواسی کے طور پر ہوئی ہے۔ خاندان نے سونو نت کے خلاف نامزد ایف آئی آر درج کرائی تھی۔
پیر کو پولیس نے اس کیس کو حل کر لیا۔ انہوں نے قتل کیس میں نامزد ملزم سونو نت اور ونود بنواسی کی بیوی رام رتی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔
نہر کے قریب سے ملی لاوارث لاش:
17 ستمبر کو امیٹھی ضلع کے پپرا پور تھانہ علاقے کے ٹکاور گاؤں کے رہنے والے ونود بنواسی ولد رام کمار کی لاش دھامور تھانہ علاقے کے جیتا پور گاؤں میں ایک نہر کے قریب سے ملی تھی۔ لاش کی شناخت کے بعد ونود کے بھائی سورج نے اسی گاؤں کے رہنے والے رام چندر کے بیٹے سونو نت کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا۔
ونود بنواسی کو سونو نت نے بلایا تھا:
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اکھنڈ پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ ونود بنواسی کی بیوی رام رتی اور سونو نت کے درمیان تعلقات تھے۔ انہوں نے ونود بنواسی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 ستمبر کو سونو نے ونود کو فون کیا۔ اس نے پہلے اسے شراب پلائی اور پھر سلطان پور کے دھامور تھانہ علاقے میں واقع جیتا پور نہر پر لے گیا۔
کال کی تفصیلات نے قتل کا راز کھول دیا:
سونو نت نے پہلے ونود پر اینٹ سے حملہ کیا۔ جب اس کی موت نہ ہوئی تو اس نے اسے چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا اور پھر اس کی شرمگاہ کاٹ دی۔ تفتیش کے دوران پولیس کو ونود بنواسی کی بیوی پر شک ہوا۔ ونود کی بیوی رام رتی کی کال کی تفصیلات سے پتہ چلا کہ وہ مسلسل سونو نت کے نمبر پر کال کر رہی تھی۔
پولیس پوچھ تاچھ کے دوران جرم کا اعتراف:
پولیس نے رام رتی اور سونو نت کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی۔ دونوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اکھنڈ پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ مرکزی ملزم سونو نت اور ونود بنواسی کی بیوی رام رتی کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سے دونوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر انجو مشرا اور سوات ٹیم تحقیقات میں شامل تھی۔
