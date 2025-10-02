بوائے فرینڈ نے معشوقہ کو پہلے بے دردی سے پیٹا، پھر گلے میں اسکارف باندھ کر بائیک سے گھسیٹا، تشویشناک حالت، کیا تھی وجہ؟
Published : October 2, 2025 at 3:38 PM IST
پریاگ راج: اترپردیش کے پریاگ راج میں مائیما تھانہ علاقہ میں منگل کی دیر رات ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ الزام ہے کہ ایک لڑکی کو اس کے بوائے فرینڈ نے سڑک کے بیچوں بیچ بے دردی سے مارا اور پھر بائیک پر 500 میٹر تک گھسیٹا۔ اس دوران لڑکی نے چیخیں ماریں اور چلاتی رہی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔
لڑکی کی ٹانگوں اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید چوٹیں آئیں۔ شدید زخمی لڑکی کو پولیس نے اسپتال میں داخل کرایا، جبکہ ملزم بوائے فرینڈ اور اس کا دوست فرار ہیں۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق گاؤں کی ایک لڑکی کو اس کے بوائے فرینڈ نے رات گئے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ الزام ہے کہ بات چیت کے دوران جھگڑا یہاں تک بڑھ گیا کہ بوائے فرینڈ نے جسمانی تشدد کا سہارا لیا۔
اس دوران اس نے لڑکی کے گلے میں لپٹا اسکارف پکڑ لیا۔ دوست موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور پیچھے بیٹھے نوجوان نے لڑکی کو اسکارف سے گھسیٹ لیا۔ لڑکی کو تقریباً 500 میٹر تک سڑک پر گھسیٹا گیا۔ اس دوران اس کے کپڑے پھٹ گئے اور اس کا جسم خون میں لت پت تھا۔
ہجوم کو دیکھ کر ملزم گھبرا کر فرار: پولیس کے مطابق ملزم چیخیں سن کر اور جائے وقوعہ پر پہنچے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ موٹر سائیکل گرنے کے بعد دونوں ملزم پیدل فرار ہوگئے۔ جائے وقوعہ پر افراتفری مچ گئی۔ راہگیروں کی اطلاع کی بنیاد پر سوراون پولیس پہنچی اور لڑکی کو ایمبولینس میں اسپتال بھیج دیا۔
رشتے میں دراڑ جھگڑے کی وجہ بنی: ملزم بوائے فرینڈ اور لڑکی کی شادی طے ہو چکی تھی لیکن ان کے تعلقات گزشتہ تین ماہ سے کشیدہ تھے۔ اس معاملے پر ان کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا۔
پولیس نے کیس درج کیا: اے سی پی سوراون شیامجیت پرمیلا سنگھ نے بتایا کہ خاندان کی شکایت کی بنیاد پر مائیما میں دو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔ دونوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
جائے وقوعہ کے آس پاس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جارہی ہے۔ ملزمان کی تلاش کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ فی الحال دونوں ملزمان کے موبائل نمبر بند ہیں۔
