ہلدوانی: نینی تال ضلع ہیڈکوارٹر ہلدوانی میں، ایک عورت اپنے عاشق کے ساتھ اپنی دس سالہ بیٹی کو ساتھ لے کر فرار ہوگئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون جس کے ساتھ گئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شوہر کا بہترین دوست ہے۔ شوہر نے ہلدوانی کوتوالی پولیس سے اپنی بیوی اور بیٹی کو تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔
شوہر کی شکایت پر پولیس نے خاتون اور اس کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرکے ان کی تلاش شروع کردی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون ہلدوانی کوتوالی علاقہ کی رہنے والی ہے۔ خاتون کی عمر تقریباً 40 سال ہے جس کی ایک دس سال کی بیٹی بھی ہے۔
شوہر کو اپنے دوست پر شک:
شوہر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی بیوی۔۔ اس کے بہترین دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ شوہر کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ اس عورت کا ایک بیٹا بھی ہے جسے وہ اپنے شوہر کے پاس چھوڑ چکی ہے۔
بیوی 28 جون سے لاپتہ:
متاثرہ کے شوہر نے پولیس کو بتایا کہ وہ ایک مزدور ہے اور ہلدوانی میں کرائے کے کمرے میں اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بیوی بھی ایک ہوٹل میں کام کرتی ہے۔ 28 جون کو وہ حسب معمول اپنی بیٹی کے ساتھ کام پر گئی لیکن واپس نہیں آئی۔
شوہر کی پولیس سے اپیل:
متاثرہ نے کئی مقامات پر اپنی بیوی اور بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ آخر کار تلاش سے تھک کر اس نے پولیس سے شکایت کی جس کے بعد پولیس نے اس کی بیوی اور بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی۔
ماں اور بیٹی کو آخری بار روڈ ویز بس اسٹینڈ پر دیکھا گیا تھا:
یہاں، متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ اسے اپنے بہترین دوست پر شک ہے، جو اس کی بیوی اور بیٹی کو لالچ دے کر لے گیا ہے۔ تاہم متاثرہ نے پولیس کو دی گئی تحریری شکایت میں یہ بات پولیس کو نہیں بتائی ہے۔ یہاں، پولیس سے موصولہ اطلاع کے مطابق، لاپتہ ماں بیٹی کو آخری بار روڈ ویز بس اسٹیشن ہلدوانی پر دیکھا گیا تھا، جو ایک ٹیمپو میں سوار ہو کر وہاں پہنچی تھی۔
کوتوال راجیش یادو نے بتایا کہ مدعی کی شکایت پر اس کی بیوی اور بیٹی کی تلاش کی جارہی ہے۔ پولیس سے موصولہ اطلاع کے مطابق لاپتہ ماں بیٹی کو آخری بار روڈ ویز اسٹیشن ہلدوانی پر دیکھا گیا تھا جو ایک ٹیمپو میں سوار ہوکر وہاں پہنچی تھیں۔
