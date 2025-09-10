مدھیہ پردیش میں کپڑوں کی طرح بدلے جاتے ہیں میاں بیوی، جانئے کیا ہے ناترا پرتھا اور کس طرح ہوتا ہے فیصلہ
بیوہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ناترا روایت اب ایک بری روایت بن چکی ہے۔ م
Published : September 10, 2025 at 5:54 PM IST
اندور: مدھیہ پردیش کے بھیل قبیلے میں آج بھی ناتا یا ناترا کی روایت کی وجہ سے شادی شدہ عورتیں اور مرد پنچایت کی اجازت سے الگ ہو کر متعدد بار شادیاں کر رہے ہیں۔ اس روایت میں شوہر یا بیوی کو پنچایت کی طرف سے مقرر کردہ رقم ادا کرکے دوبارہ شادی کرنے کا حق ہے۔ پرانے زمانے میں یہ روایت لاوارث خواتین یا بیواؤں کے لیے شروع کی گئی تھی لیکن اب شادی شدہ خواتین بھی ناترا روایت کے ذریعے اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر دوسری اور تیسری شادی کر رہی ہیں۔
سیہور کی ریسرچ اسکالر نیہا مالویہ نے اس برائی پر تحقیق کی ہے۔ یہ رپورٹ بہت سے معصوم بچوں اور قبائلی خواتین کی قابل رحم حالت پر ہے جو ناترہ کی روایت کی وجہ سے جنسی لذت کا ذریعہ بن چکے ہیں۔
مرد اور عورت معمولی جرمانہ ادا کر کے متعدد بار شادی کر رہے ہیں۔
اگر کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے تو وہ سوسائٹی کی پنچایت میں پنچوں کی رضامندی سے 10 سے 50 ہزار روپے کی معاوضہ رقم ادا کرکے آسانی سے اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوسری لڑکی یا عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ بات قدرے عجیب لگتی ہے لیکن آج بھی معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جس میں یہ برائی جاری ہے۔ اسے ناترا پرتھا کے نام سے جانا جاتا ہے۔
مدھیہ پردیش کے بھیل قبیلے میں یہ بری رسم اب بھی رائج ہے۔ اس کے تحت مرد اور عورت دونوں ایک شادی کے بندھن کو توڑ کر دوسری شادی کرنے میں آزاد ہیں۔ تاہم اکثر واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ اس برائی کی آڑ میں مردوں نے خواتین کو کھلونوں کی طرح استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد خواتین بھی اسی راستے پر چلنے پر مجبور ہیں۔
ناترا پرتھا میں ایک سے زیادہ شادیوں کی فراہمی
غور طلب ہے کہ ہندو میرج ایکٹ صرف ایک بیوی کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر بھی، بھیل قبیلے میں، ایک شخص کی متعدد بیویاں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ضلع سیہور کے قبائلی علاقے میں کی گئی ایک تازہ تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ اس تحقیق کو پی ایچ ڈی ایوارڈ کے لیے ساگر یونیورسٹی میں پیش کیا جائے گا۔ ناترا پراتھا کی وجہ سے ایک شخص کا 2 سے 3 شادیاں کرنا عام بات ہے۔
یہی حال خواتین کا ہے۔ پنچایت کی رضامندی سے عورت اپنے بچوں کو بھی شوہر کے گھر چھوڑ کر اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہنے چلی جاتی ہے۔ اس صورت حال میں یا تو بچے اپنے باپ اور اپنے بوڑھے والدین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جاتے ہیں یا پھر وہ کسمپرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے علاوہ راجستھان اور گجرات سمیت کئی ریاستوں میں ناترا پرتھا اب بھی رائج ہے۔
جب ناترا پرتھا کی شکل بدلی تو یہ ایک بری عادت بن گئی
دراصل، ایک زمانے میں ناترا پرتھا سماجی طور پر بیواؤں، طلاق یافتہ خواتین اور مردوں کی بحالی کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس مشق کے ذریعے خواتین کو نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ملنا شروع ہوا۔ ایک طویل عرصے تک ناترا پرتھا کو سماجی طور پر خواتین کی آزادی کے طور پر دکھایا جاتا رہا۔ لیکن رفتہ رفتہ ناترا پرتھا کی شکل بدل گئی اور یہ رواج اب ایک برے رواج کے طور پر معاشرے کے سامنے ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے بعد بیوی کو چھوڑنے جیسی متضادات اس روایت میں شامل ہو گئیں۔ ناترا پرتھا کی بگڑتی ہوئی شکل کی وجہ سے شادی شدہ عورت کو اپنے بچے اور شوہر کو چھوڑ کر دوسرے شوہر کے ساتھ جانے کی آزادی ہے۔
اس طرح میاں بیوی کا جھگڑا پنچایت میں طے پاتا ہے
اس عمل میں شادی شدہ عورت کا عاشق یا شوہر ایک مقررہ رقم جمع کراتا ہے جسے جھگڑا لینا یا جھگڑے کی رقم کہا جاتا ہے۔ یہ رقم عورت اپنے شوہر کو ادا کرتی ہے جس کے ساتھ وہ اب تک رہ رہی ہے۔ اس کے بعد معاملہ سوسائٹی کی پنچایت میں لے جایا جاتا ہے۔ پنچ مل کر دوسرے شوہر سے عورت کے پہلے شوہر کو معاوضے کی رقم حاصل کرتے ہیں۔
اگر عورت بیوہ ہے تو جھگڑے کی رقم اس کے باپ کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک رسمی سماجی تقریب کے بعد میاں بیوی نئے سرے سے شادی کر لیتے ہیں۔ پھر عورت کا اپنے سابق شوہر سے کوئی سماجی یا قانونی تعلق نہیں رہتا۔
ناتر پرتھا کی وجہ سے بچے لاوارث ہوتے جا رہے ہیں
نیہا مالویہ جنہوں نے ناترا پرتھا پر تحقیق کی ہے کہتی ہیں، "اس عمل کا سب سے زیادہ برا اثر ان بچوں پر پڑتا ہے جن کی ماں ناترا پرتھا کے بعد انہیں اپنے والد کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ بچوں کو بچپن میں ماں کا پیار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یہ بچے ڈپریشن، تنہائی اور چڑچڑاپن کے ساتھ ساتھ غذائی قلت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسے بچے عام طور پر منفی ذہنیت کا شکار بھی رہتے ہیں۔" کئی بار ایسے بچے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔