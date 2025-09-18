ETV Bharat / state

فیروز آباد میں بہو کے بھائی کو مار مار کر قتل کردیا گیا، ماموں کے اہل خانہ پر قتل کا الزام

فیروز آباد پولیس نے قتل کے الزام میں چار ملزمین کو حراست میں لے لیا۔ پوچھ گچھ جاری ہے۔

in laws beat daughter in laws brother to death in firozabad uttar pradesh Urdu News
فیروز آباد میں قتل (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 9:56 AM IST

4 Min Read
فیروز آباد، اترپردیش: اترپردیش کے فیروز آباد ضلع سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ سسرال والوں پر بہو کے بھائی کو مار مار کر قتل کرنے کا الزام ہے۔ یہ الزام بہو کے گھر والوں نے لگایا۔ بدھ کو آگرہ میں علاج کے دوران بھائی کی موت ہوگئی۔

خبر کے مطابق آگرہ ضلع کے پناہٹ تھانہ علاقے کے چاچیا روڈ کے رہنے والے سیارام نے اپنی بیٹی پران کی شادی علادی پورہ کے رہنے والے اومکار سے کی۔ سیارام کے مطابق شادی کے بعد دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ تاہم، بعد میں ان میں صلح ہوگئی اور پورن اپنے سسرال واپس آگئی۔ منگل کو وہ اور اس کا بیٹا مکیش اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے اپنے سسرال گئے، لیکن بیٹی کو لے جانے کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔

سسرالیوں نے لاٹھیوں اور کلہاڑی سے کیا حملہ

سیارام کا الزام ہے کہ اس کے شوہر اومکار، سسر کمل سنگھ، ساس میرا دیوی اور خاندان کے دیگر افراد نے اس پر لاٹھیوں اور کلہاڑی سے حملہ کیا۔ وہ، اس کی بیٹی پورن اور اس کا بیٹا مکیش شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ مکیش کو آگرہ میڈیکل کالج ریفر کیا گیا۔ مکیش کا بدھ کو انتقال ہو گیا۔

صدر تھانہ کے سی او چنچل تیاگی نے بتایا کہ پولیس نے اس معاملے میں چار ملزمین کو حراست میں لے لیا ہے۔ خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس لڑائی میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید قانونی کارروائی کی جارہی ہے۔ ملزمین سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

