کچھ: گجرات میں نوجوان نے محلے میں رہنے والی 22 سالہ لڑکی کو چاقو مار کر قتل کردیا۔ یہ دردناک واقعہ ضلع کچھ کا ہے۔ خبر کے مطابق لڑکی کو اس کے پڑوسی نے اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے اسے سوشل میڈیا پر بلاک کر رکھا تھا۔
پولیس کے مطابق نوجوان اور لڑکی کے درمیان پہلے بھی محبت کا رشتہ تھا۔ تاہم لڑکی نے حال ہی میں اس سے خود کو دور کر لیا تھا اور ماں کے کہنے پر اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اس سے ناراض ہو کر نوجوان نے اس پر مہلک ہتھیار سے حملہ کر دیا۔
معلومات کے مطابق لڑکی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تاہم نوجوان نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی بھج میں رہ کر تعلیم حاصل کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑکی گاندھی دھام واپس آجائے۔ ساتھ ہی بار بار کی ہراسانی سے تنگ آکر لڑکی نے اسے سوشل میڈیا پر بلاک کردیا۔ اس سے ناراض ہو کر نوجوان اپنے دوست کے ساتھ بھج آیا اور لڑکی پر چاقو سے حملہ کر دیا۔
واقعہ جمعرات کی شام کا بتایا جا رہا ہے۔ لڑکی کالج ختم کر کے مزید مزید اسٹڈی کے لیے ہاسٹل جا رہی تھی۔ ایسے میں نوجوان نے اسے فون کیا اور ملنے کے لیے بلایا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ بھج آیا ہوا تھا۔ نوجوان اور لڑکی گاندھی دھام کے پڑوس میں رہتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔
کچھ عرصے بعد لڑکی نے گاندھی دھام چھوڑ دیا اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھج چلی گئی۔ نوجوان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ لڑکی کو بار بار فون کرتا رہا اور اسے گاندھی دھام واپس آنے کو کہتا رہا۔ جب بات نہ بنی تو اس نے لڑکی کو ملاقات کے لیے بلایا اور چاقو سے گلا ریت کر اسے قتل کردیا۔
تحقیقات میں پتہ چلا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس معاملے میں ڈی ایس پی جڈیجہ نے بتایا کہ نوجوان ایک دوست کے ساتھ لڑکی سے ملنے آیا تھا۔ اس دوران دونوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ملزم نوجوان نے اس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں لڑکی شدید زخمی ہو گئی۔ اسے فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مزید کارروائی شروع کردی۔
ڈی ایس پی جڈیجہ نے بتایا کہ ملزم کے بار بار فون کالز سے تنگ آکر لڑکی نے اپنی ماں کو اس کی اطلاع دی۔ ماں نے اسے نوجوان کا فون بلاک کرنے کا مشورہ دیا۔ نوجوان نے لڑکی کی اس حرکت سے ناراض ہو کر یہ گھناؤنا قدم اٹھا لیا۔ قتل کیس میں ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کارروائی کی جائے گی۔
