جنوبی کنڑ (کرناٹک): آج کے دور میں جب ہر طرف روشنی اور جدید سہولیات کا چرچا ہے، تصور کریں کہ ایک ریلوے اسٹیشن تھا جو ڈیزل لیمپ اور موم بتیوں پر منحصر تھا۔ جب ای ٹی وی بھارت نے یہ چونکا دینے والی حقیقت کو سامنے لایا تو اہلکار جاگ گئے اور فوری طور پر بجلی کا بندوبست کیا اور اسٹیشن کو روشنی سے منور کر دیا گیا۔ اب یہاں آنے والے مسافروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔
مسافروں کو درپیش مشکلات:
کوڈیمبالا ریلوے اسٹیشن، جو جنوبی کنڑ ضلع کے کدابا تعلقہ میں واقع ہے، بجلی کے بغیر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے وقت اس اسٹیشن پر خواتین، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو ٹرین میں چڑھتے یا اترتے وقت خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اندھیرے میں ٹکٹ کاؤنٹر پر جانے میں خوف تھا۔ پلیٹ فارم پر حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث مسافروں کو بھی خوف کے سائے میں وقت گزارنا پڑتا تھا۔
ای ٹی وی بھارت نے مسئلہ اٹھایا:
ای ٹی وی بھارت نے ریلوے اسٹیشن پر روشنی کی کمی کے مسئلے کو نمایاں طور پر کور کیا۔ یہ مسئلہ مکل شرن ماتھر، جنرل منیجر، جنوبی مغربی ریلوے، میسور ڈویژن کے نوٹس میں چیف پبلک ریلیشن آفیسر منجوناتھ نے لایا تھا۔
عہدیداروں نے فوری طور پر اس مسئلہ کو سنجیدگی سے لیا اور اس ڈویژن کے ریلوے ڈی آر ایم مدیت متل کے ذریعہ سکلیش پور یونٹ سے سی سی آئی سنتوش اور الیکٹریکل جونیئر انجینئر ناگیش کی ایک ٹیم کوڈیمبالا ریلوے اسٹیشن بھیجی۔
انہوں نے سکلیش پور اور سبرامنیا روڈ یونٹس کے برقی عملے کے ذریعے صرف 24 گھنٹے کے اندر اسٹیشن کو بجلی فراہم کی۔ اسٹیشن پر روشنی کا مکمل انتظام کیا گیا تھا۔ ریلوے حکام کی ٹیم نے اسٹیشن پر افراتفری کے بارے میں معلومات لانے کے لیے ای ٹی وی بھارت کا شکریہ ادا کیا۔
سوشل میڈیا کی طاقت:
مقامی لوگوں نے اس معاملے کو سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر معلومات شیئر کی گئیں۔ بہت سے لوگوں نے یہاں انفراسٹرکچر کی کمی کو لے کر سوشل میڈیا پر اپنا غصہ ظاہر کیا تھا۔ اگرچہ یہ جنوبی کنڑ ضلع میں سب سے زیادہ آمدنی پیدا کرنے والے اسٹیشنوں میں سے ایک ہے، مقامی لوگوں نے بنیادی سہولیات کی کمی پر ناراضگی ظاہر کی تھی۔