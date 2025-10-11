ETV Bharat / state

آگرہ کی جامع مسجد سے امام کا سامان باہر پھینک دیا گیا، چیئرمین انتظامیہ کمیٹی سمیت چار افراد کے خلاف کیس درج

ACP چھتہ پیوش رائے نے بتایا، منٹولا پولس تھانہ نے ایک مقدمہ درج کرلیا ہے۔ شکایت کی بنیاد پر معاملے کی جانچ شروع کردی ہے۔

imams belongings thrown out agra jama masjid case filed against four including intezamia committee chairman Urdu News
آگرہ کی جامع مسجد سے امام کا سامان باہر پھینکا گیا (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : October 11, 2025 at 12:15 PM IST

آگرہ: تاج شہر میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں جامع مسجد کے امام کا سامان پھینک دیا گیا تھا۔ امام کے بیٹے نے شاہی جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی کے چیئرمین زاہد قریشی سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ یہ تنازعہ مسجد پر قبضے کو لے کر ہے اور شاہی جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی کے چیئرمین اور امام آمنے سامنے آگئے ہیں۔

اے سی پی چھتہ پیوش کانت رائے نے بتایا کہ منٹولا پولیس اسٹیشن میں شاہی جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی کے چیئرمین محمد زاہد قریشی، شباب، امان اور ایک وکیل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ منٹولا پولس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، جس کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔

کیا ہے سارا معاملہ؟

ولیس حکام کے مطابق یہ مقدمہ شاہی جامع مسجد کے امام عرفان اللہ خان نظامی اور شاہی جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی کے چیئرمین زاہد قریشی کے درمیان ہے۔ دو ماہ قبل شاہی جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی کے چیئرمین زاہد قریشی نے امام عرفان اللہ خان نظامی کو ہٹا کر ان کی جگہ نیا امام مقرر کیا تھا۔

امام کی غیر موجودگی میں سامان پھینکا گیا

امام عرفان اللہ خان کے بیٹے احمد رضا خان نظامی نے الزام لگایا کہ ان کے والد کا سامان مسجد کے احاطے میں امام کے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ مسجد میں ان کے والد کی رہائش گاہ (حجرہ) پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے۔ یہ قبضہ جمعرات کی سہ پہر شاہی جامع مسجد کے چیئرمین زاہد قریشی کے اکسانے پر کیا گیا۔

جان سے مارنے کی دھمکیاں

جس کے نتیجے میں شباب بھائی، امان اور وکیل نے ان کے والد کا سامان باہر پھینک دیا۔ ملزم نے یہ سب ان کے والد کی غیر موجودگی میں کیا۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو احتجاج کرنے پر انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ یہ سب کچھ وقف بورڈ، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا محکمۂ آثار قدیمہ کی اجازت کے بغیر کیا گیا۔

اہل خانہ خوف و ہراس میں، پولیس سے اپیل

متاثرہ احمد رضا خان نظامی کا الزام ہے کہ بار بار مقدمہ دائر کرنے کے باوجود چیئرمین کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اس کی وجہ سیاسی سرپرستی ہے جس کی وجہ سے پولیس قانونی کارروائی نہیں کر پا رہی ہے۔ ملزمین نے والد کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں جس سے پورے خاندان میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔

