ہمیرپور، اترپردیش: ناجائز تعلقات میں شوہر کے قتل کیس میں عدالت نے بیوی اور عاشق کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ دونوں پر پچاس پچاس ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ جمعرات کو ڈسٹرکٹ جج منوج کمار رائے کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ تبصرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جرم صرف شوہر کے قتل کا نہیں بلکہ اعتماد اور رشتوں میں خیانت بھی ہے۔ کیس میں بیٹے کی گواہی نے مجرموں کو سزا دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایڈوکیٹ کرمنل راجیش کمار شکلا کے مطابق یہ واقعہ 9 ستمبر 2023 کا ہے۔ کرارا علاقہ کے بیری روڈ وارڈ 9 کے رہنے والے کمتا پرساد نے کھیتی باڑی کے لیے ایک ٹریکٹر خریدا تھا۔ اس نے پارا شنکر پور کے رہنے والے ویریندر کو ٹریکٹر چلانے کے لیے بطور ڈرائیور رکھا۔ ٹریکٹر چلاتے ہوئے ویریندر کمٹہ کے گھر جانے لگے۔ اس دوران اس کا کمتا کی بیوی انجو کے ساتھ افیئر ہو گیا۔ کمتا کو ان کی محبت کا اشارہ ملا۔ ڈر کے مارے دونوں نے اسے قتل کرنے کی سازش رچی۔
سی سی ٹی وی نے کھولا راز
9 ستمبر کی دیر رات دونوں نے کمٹہ میں مارپیٹ کی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے گلا دبا کر قتل کردیا۔ اس کے بعد واقعہ کو حادثہ دکھانے کے لیے لاش کو بوری میں بھر کر ٹریکٹر میں ڈال کر سڑک کے کنارے ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ کمتا کی بہن رانی جو کہ بیوار کے رہنے والے راجندر پرساد کی بیوی ہے نے تھانہ میں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گلا دبانے سے موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد پولیس کو تفتیش کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج سے اہم سراغ ملے۔
متاثرہ خاندان کو 2 سال بعد انصاف ملا
پولس نے انجو اور وریندر کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ کمتا کے بیٹے نے بھی عدالت میں گواہی دی۔ جمعرات کو ڈسٹرکٹ جج منوج کمار رائے نے کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے انجو اور اس کے عاشق وریندر کو قتل کا مجرم قرار دیا۔ عدالت نے دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایڈووکیٹ کریمنل نے کہا کہ عدالت کے فیصلے سے متاثرہ خاندان کو دو سال بعد انصاف ملا ہے۔