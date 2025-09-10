آسام میں ایس او پی کے تحت غیرملکیوں کی ملک بدری میں تیزی آئے گی: ہمانتا بسوا سرما

آسام میں ایس او پی کے تحت غیرملکیوں کی ملک بدری میں تیزی آئے گی: ہمانتا بسوا سرما
ریاستی کابینہ نے تارکین وطن (آسام سے اخراج) ایکٹ، 1950 کو نافذ کرنے کے لیے ایک ایس او پی کی منظوری کا اعلان کیا۔
Published : September 10, 2025 at 1:08 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 1:44 PM IST
گوہاٹی: چیف منسٹر ہمانتا بسوا سرما کی زیر صدارت آسام کابینہ نے منگل کو ایک نئے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (ایس او پی) کو منظوری دی جس سے غیر ملکیوں کے ٹربیونلز کو نظرانداز کرتے ہوئے، غیر ملکیوں کی شناخت اور ملک بدری سے نمٹنے کے لیے ڈسٹرکٹ کمشنرز (ڈی سی) اور ایڈیشنل ڈی سیز کو بااختیار بنایا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دیسپور میں کابینہ کی ہفتہ وار میٹنگ کے دوران کیے گئے اس فیصلے کا مقصد نوٹس جاری ہونے کے 10 دنوں کے اندر ملک بدری کا عمل مکمل کرنا ہے۔
ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، سی ایم سرما نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ غیر قانونی افراد ملک بدری سے بچنے کے لیے این آر سی (نیشنل رجسٹر آف سٹیزن) کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ انہوں نے شہریت ایکٹ کی شق 6A کی توثیق کرنے والے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر روشنی ڈالی، جس میں آسام معاہدے کے تحت شہریت کی کٹ آف تاریخ کے طور پر 24 مارچ 1971 کو طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "سپریم کورٹ کی آئینی بنچ نے 1971 کو کٹ آف سال کے طور پر تصدیق کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ دیا اور فیصلہ دیا کہ اس تاریخ کے بعد آسام میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں کو امیگرنٹس (آسام سے اخراج) ایکٹ، 1950 کے تحت ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر ملکیوں کے ٹربیونلز کی اب ضرورت نہیں ہے۔"
سرما نے حوالہ دیا کہ غیر ملکیوں کے ٹربیونلز فی الحال 82,000 زیر التوا مقدمات کو سست اور بوجھل عمل میں نمٹاتے ہیں۔ نیا ایس او پی، ڈی سی کو مشتبہ غیر ملکیوں کو نوٹس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے، جن کے پاس شہریت ثابت کرنے کے لیے 10 دن ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہاکہ "اگر دستاویزات غیر تسلی بخش ہیں، تو ڈی سی ملک بدری کا حکم دے گا۔ اس کے بعد، اس شخص کو ایک ہولڈنگ سینٹر میں منتقل کیا جائے گا اور بی ایس ایف کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ذریعے واپس بھیج دیا جائے گا۔"
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ "ہم نے اب تک 30,126 غیر ملکیوں کو ڈی پورٹ کیا ہے، اور اس تعداد میں نمایاں اضافہ ہوگا۔" تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ یہ عمل صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جو اعلیٰ عدالتوں کے حکم امتناعی کے بغیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "کوئی نیا کیس ٹربیونلز کو نہیں بھیجا جائے گا، لیکن حل نہ ہونے والے یا پیچیدہ مقدمات کو پھر بھی ریفر کیا جا سکتا ہے۔"
این آر سی اور شہریت ترمیمی ایکٹ (سی اے اے) پر تشویش کو دور کرتے ہوئے، سرما نے کہا کہ "یہ این آر سی اور سی اے اے سے الگ ہے۔ بنگالی ہندوؤں کے بارے میں، زیادہ تر لوگ 1971 سے پہلے آئے تھے اور ان کا کوئی تنازعہ نہیں ہے۔ صرف 12 لوگوں نے سی اے اے کے تحت درخواست دی تھی، جن میں سے تین کو شہریت دی گئی تھی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "آسام میں 'کا' کی اب کوئی مناسبت نہیں رہی، یہ بنگالی ہندوؤں پر لاگو نہیں ہے اور انہیں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔" سرما نے آسام کے خصوصی امیگریشن قوانین کو مبینہ طور پر کمزور کرنے کے لیے پچھلی کانگریس حکومتوں پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ "غیر قانونی تارکین وطن (ٹربیونلز کے ذریعے تعین) ایکٹ کو ختم کرنے کے بعد، کانگریس نے غیر ملکیوں کے ٹربیونلز کو متعارف کرایا، جس نے ملک بدری کو سست کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اب خصوصی 1950 ایکٹ کی توثیق کی ہے۔"
ایس او پی کے تحت، شبہ ہونے پر، ڈی سی متعلقہ شخص (افراد) کو شہریت کے ثبوت کے لیے 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے مطلع کرے گا۔ ثبوت فراہم کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں ملک بدری کے احکامات اور حراستی مراکز میں منتقلی ہو گی۔ سرما نے تصدیق کی کہ "اس سے ملک بدری کا عمل تیز ہو جائے گا۔ ہم پہلے ہی ہر ہفتے 30-35 لوگوں کو ملک بدر کر دیتے ہیں، اور اب اس کی رفتار بڑھے گی۔"