ETV Bharat / state

'ہمت ہے تو کل ہی الیکشن کرائیں ہم تیار ہیں'، ممتا بنرجی کا پی ایم مودی کو چیلنج، جانئے مزید کیا کہا؟ - MAMATA CHALLENGES PM MODI

ہمت ہے تو کل ہی الیکشن کرائیں ہم تیار ہیں'، ممتا بنرجی کا پی ایم مودی کو چیلنج ( Image Source: ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 29, 2025 at 6:37 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 6:45 PM IST 2 Min Read

کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر شدید حملہ کیا ہے۔ انہوں نے حکومت کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو کل ہی الیکشن کرائیں، ہم تیار ہیں اور بنگال بھی آپ کا چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ مودی جی نے آج جو کچھ کہا اس کو سن کر ہمیں نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ بہت دکھ بھی ہوا، جب اپوزیشن ملک کی نمائندگی کر رہی ہے اور ملک کے مفادات کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ان کے رہنما ان کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپریشن سندور کی طرح آپریشن بنگال چلائیں گے۔ ممتا بنرجی نے چیلنج کیا

ٹی ایم سی سربراہ نے کہا، میں انہیں چیلنج کرتی ہوں۔ اگر ان میں ہمت ہے تو کل الیکشن کرادیں، ہم تیار ہیں اور بنگال آپ کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کیا وقت ہے۔ ہمارے نمائندے بشمول ابھیشیک بنرجی ہر روز دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں پی ایم مودی، آپ اس حکومت کی مذمت کر رہے ہیں جس نے آپ کو پورا تعاون دیا ہے۔ سندور ہر عورت کی عزت ہے، ممتا ممتا بنرجی نے کہا کہ آپ حکومت پر الزام لگا رہے ہیں اور اس وقت آپ اپوزیشن پر الزام لگانا چاہتے ہیں تاکہ سیاست ہو، جس طرح بی جے پی جملا پارٹی کے لیڈر کر رہے ہیں... آپ جھوٹ کا پوٹلا بول رہے ہیں۔ آپریشن سندور کی اس انداز میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اگرچہ میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ سندور ہر عورت کی عزت ہے... پی ایم مودی مغربی بنگال کے دورے پر ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ممتا بنرجی کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پی ایم مودی مغربی بنگال کے علی پور دوار پہنچے ہیں۔ یہاں وزیر اعظم نے ٹی ایم سی پر سخت نشانہ لگایا اور کہا کہ بنگال کے لوگ ظالم حکومت نہیں چاہتے، انہیں ٹی ایم سی حکومت پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سٹی گیس ڈسٹری بیوشن پروجیکٹ کا بھی آغاز کیا۔

کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر شدید حملہ کیا ہے۔ انہوں نے حکومت کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو کل ہی الیکشن کرائیں، ہم تیار ہیں اور بنگال بھی آپ کا چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ مودی جی نے آج جو کچھ کہا اس کو سن کر ہمیں نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ بہت دکھ بھی ہوا، جب اپوزیشن ملک کی نمائندگی کر رہی ہے اور ملک کے مفادات کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ان کے رہنما ان کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپریشن سندور کی طرح آپریشن بنگال چلائیں گے۔ ممتا بنرجی نے چیلنج کیا ٹی ایم سی سربراہ نے کہا، میں انہیں چیلنج کرتی ہوں۔ اگر ان میں ہمت ہے تو کل الیکشن کرادیں، ہم تیار ہیں اور بنگال آپ کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کیا وقت ہے۔ ہمارے نمائندے بشمول ابھیشیک بنرجی ہر روز دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں پی ایم مودی، آپ اس حکومت کی مذمت کر رہے ہیں جس نے آپ کو پورا تعاون دیا ہے۔ سندور ہر عورت کی عزت ہے، ممتا ممتا بنرجی نے کہا کہ آپ حکومت پر الزام لگا رہے ہیں اور اس وقت آپ اپوزیشن پر الزام لگانا چاہتے ہیں تاکہ سیاست ہو، جس طرح بی جے پی جملا پارٹی کے لیڈر کر رہے ہیں... آپ جھوٹ کا پوٹلا بول رہے ہیں۔ آپریشن سندور کی اس انداز میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اگرچہ میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ سندور ہر عورت کی عزت ہے... پی ایم مودی مغربی بنگال کے دورے پر ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ممتا بنرجی کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پی ایم مودی مغربی بنگال کے علی پور دوار پہنچے ہیں۔ یہاں وزیر اعظم نے ٹی ایم سی پر سخت نشانہ لگایا اور کہا کہ بنگال کے لوگ ظالم حکومت نہیں چاہتے، انہیں ٹی ایم سی حکومت پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سٹی گیس ڈسٹری بیوشن پروجیکٹ کا بھی آغاز کیا۔

Last Updated : May 29, 2025 at 6:45 PM IST