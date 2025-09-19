ETV Bharat / state

حیدرآباد میں بارش کا قہر: زندگی تھم گئی، دو افراد ہلاک، دو لاپتہ

حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں گذشتہ ماہ سے وقفہ وقفہ سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران عام زندگی مفلوج ہوکر رہ گئی۔

حیدرآباد میں بارش کا قہر: زندگی تھم گئی، دو افراد ہلاک اور دو لاپتہ
حیدرآباد میں بارش کا قہر: زندگی تھم گئی، دو افراد ہلاک اور دو لاپتہ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 19, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد : حیدرآباد میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سڑکیں زیر آب آ گئیں اور مسافر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ چند دنوں سے شہر میں مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں۔ نشیبی علاقے شدید پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال شہریوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔

اس ہفتے بارش سے متعلقہ واقعات میں کم از کم دو افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ مزید دو افراد لاپتہ ہیں۔ گذشتہ اتوار کو تین افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے، جبکہ بدھ کی رات بلکم پیٹ میں ایک نوجوان ڈوب گیا۔ یہ واقعات دل دہلا دینے والے ہیں۔ بلکم پیٹ میں 27 سالہ محمد شرف الدین پانی میں پھنسی اپنی موٹر سائیکل نکالنے کے دوران ڈوب گیا۔ یادادری بھونگیر ضلع میں ایک اور شخص کی لاش ملی ہے۔

علاقائی محکمہ موسمیات کے مطابق، مشیر آباد میں 18.4 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیرلنگم پلی اور سکندرآباد سمیت نو دیگر مقامات پر 12 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔ جمعرات کی شام بہادر پورہ میں تین گھنٹوں میں 8.4 سینٹی میٹر بارش ہوئی۔ چارمینار اور نامپلی میں بھی 6 سے 6.8 سینٹی میٹر بارش ہوئی۔ گچی باؤلی، ہائی ٹیک سٹی، کوکٹ پلی اور جوبلی ہلز سمیت کئی علاقوں میں ٹریفک جام ہو گیا۔

مشیر آباد کے بیشتر علاقے دو دن تک شدید پانی میں ڈوبے رہے۔ گاندھی نگر اور اشوک نگر کے اپارٹمنٹس کے تہہ خانے بھی پانی سے بھر گئے۔ جوبلی ہلز کے کرشنا نگر میں دو میٹر گہرے پانی نے کئی گاڑیوں کو بہا دیا۔

یہ بھی پڑھیں: حیدرآباد: بارش کے سبب کئی علاقے زیرِ آب

محکمہ موسمیات نے اگلے دو دنوں تک تلنگانہ میں درمیانی سے شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ رنگاریڈی، میڑچل، ملکاجگری اور یادادری بھونگیر اضلاع میں بارش کا زیادہ اثر ہوگا۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گھروں میں رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN RELATED INCIDENTSحیدرآباد میں بارش کا قہرحیدرآبادعام زندگی مفلوجHYDERABAD FLOODS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.