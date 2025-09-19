حیدرآباد میں بارش کا قہر: زندگی تھم گئی، دو افراد ہلاک، دو لاپتہ
حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں گذشتہ ماہ سے وقفہ وقفہ سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران عام زندگی مفلوج ہوکر رہ گئی۔
Published : September 19, 2025 at 5:04 PM IST
حیدرآباد : حیدرآباد میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سڑکیں زیر آب آ گئیں اور مسافر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ چند دنوں سے شہر میں مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں۔ نشیبی علاقے شدید پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال شہریوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔
اس ہفتے بارش سے متعلقہ واقعات میں کم از کم دو افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ مزید دو افراد لاپتہ ہیں۔ گذشتہ اتوار کو تین افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے، جبکہ بدھ کی رات بلکم پیٹ میں ایک نوجوان ڈوب گیا۔ یہ واقعات دل دہلا دینے والے ہیں۔ بلکم پیٹ میں 27 سالہ محمد شرف الدین پانی میں پھنسی اپنی موٹر سائیکل نکالنے کے دوران ڈوب گیا۔ یادادری بھونگیر ضلع میں ایک اور شخص کی لاش ملی ہے۔
علاقائی محکمہ موسمیات کے مطابق، مشیر آباد میں 18.4 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیرلنگم پلی اور سکندرآباد سمیت نو دیگر مقامات پر 12 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔ جمعرات کی شام بہادر پورہ میں تین گھنٹوں میں 8.4 سینٹی میٹر بارش ہوئی۔ چارمینار اور نامپلی میں بھی 6 سے 6.8 سینٹی میٹر بارش ہوئی۔ گچی باؤلی، ہائی ٹیک سٹی، کوکٹ پلی اور جوبلی ہلز سمیت کئی علاقوں میں ٹریفک جام ہو گیا۔
مشیر آباد کے بیشتر علاقے دو دن تک شدید پانی میں ڈوبے رہے۔ گاندھی نگر اور اشوک نگر کے اپارٹمنٹس کے تہہ خانے بھی پانی سے بھر گئے۔ جوبلی ہلز کے کرشنا نگر میں دو میٹر گہرے پانی نے کئی گاڑیوں کو بہا دیا۔
محکمہ موسمیات نے اگلے دو دنوں تک تلنگانہ میں درمیانی سے شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ رنگاریڈی، میڑچل، ملکاجگری اور یادادری بھونگیر اضلاع میں بارش کا زیادہ اثر ہوگا۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گھروں میں رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔